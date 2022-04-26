تركيا تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

2022-04-26 / 14:30
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

جاء إعلان الرئيس التركي في تصريحات له للصحفيين، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة التركية.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن القرار يأتي بعد 3 سنوات من تطبيق الإجراءات المتعلقة بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بسبب تفشي وباء فيروسي كورونا.

وأكد أردوغان أن قرار إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة يستثني المراكز الطبية ووسائل النقل لفترة مؤقتة.

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