العثور على جثة شاب يستنفر سلطات الأمن ببرشيد

2022-04-26 / 15:22
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هبة بريس - الدار البيضاء

عثرت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية لبرشيد على جثة شاب بإحدى الغرف المكتراة داخل منزل بالحي الحسني بالمدينة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت فرق أمنية لمكان تواجد الجثة بغرفة كان المعني بالأمر يكتريها رفقة أشخاص آخرين بقلب حي شعبي بمدينة برشيد.

و فتحت عناصر الأمن تحقيقا في النازلة مع الاستماع لكل الشهود و الجيران خاصة الذين كانوا يقيمون مع الشاب المتوفي، و الذي كان يشتغل قيد حياته كعامل مياوم.

و بالرغم من تناسل عدد من الشائعات حول سبب الوفاة و منها نسيانه قنينة الغاز مفتوحة، غير أن التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة هو الكفيل بتحديد ظروف و ملابسات الحادث الذي هز سكون مدينة برشيد في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

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