الجامعة تطلق طلب عروض لاختيار مزودي الخدمات بكأس إفريقيا للإناث

هبة بريس - الدار البيضاء

تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ مدة استعدادتها لاحتضان بطولة إفريقيا للأمم للإناث بعدما منح الاتحاد الإفريقي شرف تنظيم نسخة هذا العام للمملكة المغربية.

و تزامنا مع هاته الاستعدادات، أطلقت جامعة الكرة طلب عروض لاختيار مزودي الخدمات الموازية الخاصة بهاته البطولة القارية و خاصة الخدمات المتعلقة بشبكة الانترنيت و المعلوميات و اللوجيستيك.

و نشر الموقع الرسمي للجامعة نسخة من دفتر التحملات مرفقا بإعلان طلب العروض للراغبين في التنافس حول نيل صفقة تزويد الملاعب المحتضنة للبطولة القارية للإناث بعدد من الخدمات.

و حسب دفتر التحملات، فالأماكن المعنية بالخدمات هي مجمع مولاي عبد الله بالرباط و مركب مولاي الحسن بذات المدينة و مركب محمد الخامس بالدار البيضاء و فندق داوليز بسلا الذي سيخصص للأطقم التحكيمية و فندقي سوفيتيل بالرباط و الدار البيضاء اللذان سيخصصان للوفود الرسمية بالكاف.

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