الجامعة تطلق طلب عروض لاختيار مزودي الخدمات بكأس إفريقيا للإناث
تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ مدة استعدادتها لاحتضان بطولة إفريقيا للأمم للإناث بعدما منح الاتحاد الإفريقي شرف تنظيم نسخة هذا العام للمملكة المغربية.
و تزامنا مع هاته الاستعدادات، أطلقت جامعة الكرة طلب عروض لاختيار مزودي الخدمات الموازية الخاصة بهاته البطولة القارية و خاصة الخدمات المتعلقة بشبكة الانترنيت و المعلوميات و اللوجيستيك.
و نشر الموقع الرسمي للجامعة نسخة من دفتر التحملات مرفقا بإعلان طلب العروض للراغبين في التنافس حول نيل صفقة تزويد الملاعب المحتضنة للبطولة القارية للإناث بعدد من الخدمات.
و حسب دفتر التحملات، فالأماكن المعنية بالخدمات هي مجمع مولاي عبد الله بالرباط و مركب مولاي الحسن بذات المدينة و مركب محمد الخامس بالدار البيضاء و فندق داوليز بسلا الذي سيخصص للأطقم التحكيمية و فندقي سوفيتيل بالرباط و الدار البيضاء اللذان سيخصصان للوفود الرسمية بالكاف.