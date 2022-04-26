بايتاس: “تقرر بناء 11 سجن جديد لتجاوز مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية”
هبة بريس - الدار البيضاء
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني أنه يتم الانكباب بمعية كل المتداخلين على إيجاد حلول آنية لمشكل الاكتظاظ بالسجون المغربية.
و أوضح بايتاس خلال تعقيب له على سؤال شفهي آني بمجلس المستشارين أنه تقرر بناء عدد من المؤسسات السجنية بمواصفات حديثة مع تجديد مؤسسات أخرى و توسيع طاقتها الاستعابية.
و أضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني أنه تقرر تحديث 11 مؤسسة سجنية و توسيع طاقتها الاستعابية مع بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة منها من انطلقت أشغالها سلفا.
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2 تعليقات
دول تغلق السجون و نحن نزيد منها أين الخلل !؟
بدل بناء السجون شيدوا المدارس فتقل السجون