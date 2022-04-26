بايتاس: “تقرر بناء 11 سجن جديد لتجاوز مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية”

2022-04-26 / 13:36
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني أنه يتم الانكباب بمعية كل المتداخلين على إيجاد حلول آنية لمشكل الاكتظاظ بالسجون المغربية.

و أوضح بايتاس خلال تعقيب له على سؤال شفهي آني بمجلس المستشارين أنه تقرر بناء عدد من المؤسسات السجنية بمواصفات حديثة مع تجديد مؤسسات أخرى و توسيع طاقتها الاستعابية.

و أضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني أنه تقرر تحديث 11 مؤسسة سجنية و توسيع طاقتها الاستعابية مع بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة منها من انطلقت أشغالها سلفا.

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