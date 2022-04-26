الميراوي: “لم يتم إلغاء مشروع بناء أي نواة جامعية و الأمر مجرد تشويش”

هبة بريس - الدار البيضاء

أثير جدل كبير في الآونة الأخيرة بخصوص لجوء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإلغاء مشاريع بناء عدد من الكليات المتعددة التخصصات بمجموعة من مناطق المملكة.

عبد اللطيف الميرواي، الوزير الوصي على القطاع، أكد اليوم في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الأمر مجرد تشويش و لم يتم لحدود الساعة اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع.

و أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن المجلس الأعلى للتعليم أصدر توصيات و خلاصات عدة لتجويد قيمة الشواهد الجامعية ببلادنا و كان من بين هاته التوصيات ضرورة مراجعة الاعتماد على الكليات المتعددة التخصصات.

و شدد الميرواي في تعقيبه على أسئلة مستشاري الأمة أن النقاش حاليا مفتوح بين مختلف الأطراف و المتداخلين لما فيه مصلحة التعليم العالي بالمغرب و لما قد يخدم الطلاب ببلادنا و يرفع من مستوى تكوينهم و جودة شواهدهم.

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