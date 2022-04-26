مجموعة Ineos Cyberforce تؤكد ريادتها وتحصل على شهادتين جديدتين

هبة بريس

أعلنت مجموعة Ineos Cyberforce الفاعل الأساسي في مجال الاستشارة التكنولوجية وإدماج الحلول المناسبة التي تخص الشبكات الإلكترونية والكلود والأمن السيبراني و مراقبة التطبيقات و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمغرب وإفريقيا، حصولها على شهادتين جديدتين، ما يؤكد ريادتها في مجال تعزيز الحلول ضد التهديدات السيبرانية.

شريك حصري من فئة 4 نجوم مع Check Point Software Technologies

تؤكد Ineos Cyberforce مرة أخرى مكانتها الريادية، من خلال الحصول على شهادة الشريك الحصرية من فئة 4 نجوم مع Check Point Software Technologies ، أحد المزودين الرائدين في العالم لحلول الأمن السيبراني للحكومات والشركات. حيث تبين أن Ineos Cyberforce هي المجموعة الوحيدة العاملة في السوق المغربية التي تحمل هذا النوع من الشهادات.

يبرز هذا المستوى من الشراكة كدليل على التميز من حيث الكفاءة و لا تزال المجموعة رائدة في مجال الاستشارات وأيضًا في تنفيذ التقنيات الجديدة لحماية الكلود وحماية المستخدمين وكذا الولوج، التي تستفيد منها من خلال هذه الشهادة ذات المستوى العالي.

مستوى شراكة الخبراء مع Fortinet

تؤكد Ineos Cyberforce أيضا، مكانتها كشركة تكامل ذات مستوى عال وفاعل مبتكر، حيث تقدم خبرة حقيقية وخدمات عالية التقنية لزبنائها، بفضل تحقيق مستوى “الخبير” مع Fortinet. تؤكد هذه الشهادة الجديدة على شراكة متينة طويلة الأمد بين Ineos Cyberforce و Fortinet، الشركة الرائدة عالميًا في برامج ومعدات وخدمات الأمن السيبراني، كما تثبت في نفس الآن مستوى خبرة ومهارات استشاري Ineos Cyberforce .

انتشرت التهديدات الإلكترونية في الواقع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، تزامنا مع اندلاع الأزمة الصحية. ومن أجل التعامل مع هذه التهديدات، تقوم الشركات بشكل متزايد بتنفيذ تدابير آمنة من أجل حماية أنشطتها وبياناتها المهنية.

من أجل هاته الحاجة المتنامية، توفر Ineos Cyberforce حلول سهلة النشر مع استجابة شاملة وخبراء أكفاء .

وبخصوص الحصول على هاتين الشهادتين، قال السيد رضا بقالي، المدير العام لشركة Ineos Cyberforce :“لنا كامل الشرف في أن تحظى جهودنا وخبرتنا بإعتراف شركات عالمية مثل Check Point Software Technologies و Fortinet. في بيئة مهددة بشكل متزايد بخطر الهجمات الإلكترونية وتهديدات الإنترنت، وسنواصل تعزيز بنية الأمان المقدمة لزبنائنا على عدة مستويات. بالاعتماد على خبرة شركائنا وخبرائنا “.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0