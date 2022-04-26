مكناس.. الأمن يوقف مسير شركة و7 آخرين تورطوا في ترويج أغذية فاسدة

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، يوم أمس الاثنين 25 أبريل الجاري، من ضبط ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و52 سنة، من بينهم خمسة سيدات ومسير شركة وسائق وحارس مستودع، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد وترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية وتخزين منتوجات استهلاكية في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام مسير شركة باستعمال مواد أولية منتهية الصلاحية في إعداد مساحيق لمنتجات غذائية تستخدم في صناعة الحلويات، يتم تخزينها بداخل مستودع غير مرخص بالمنطقة القروية “أيت بوحيات”، التي تبعد بحوالي 12 كيلومتر عن مدينة مكناس، وذلك في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية عن حجز ثلاث سيارات، إحداها كانت محملة بطنين من هذه المواد الغذائية المغشوشة بمدينة مكناس، فيما مكن التنسيق الميداني مع عناصر الدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من العثور بداخل المستودع المذكور على حوالي 26 طنا من مستحضرات بودرة الحليب ومسحوق السكر والكاكاو والخميرة وغيرها من المنتجات المنتهية الصلاحية.

وقد تم إيداع مسير الشركة ومستخدم مكلف بتوزيع البضائع تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المستخدمين الموقوفين بالمستودع للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.

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