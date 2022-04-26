ميراوي: هنغاريا وافقت على استقبال 1000 طالب مغربي من أوكراني

هبة بريس - الرباط

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إجراءات وزارته لادماج الطلبة المغاربة العائدين من اوكرانيا.

وذكر الوزير في كلمته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه الوزارة تواصلت مع عدد من الدول الصديقة بدول أوربا الشرقية والتي تتوفر على نظام تعليمي مماثل لدولة أوكرانيا.

وأضاف الوزير، أن السفارة الهنغارية أبلغت الوزارة عن إمكانية استقبال 100 طالب مغربي لاستكمال دراستهم.

وتابع الوزير، أن الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم في هنغاريا ورومانيا بإمكانهم إجراء امتحانات الولوج في المغرب دون الحاجة الى التنقل الى هذين البلدين.

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