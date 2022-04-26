طلبة أوكرانيا.. ميراوي: رومانيا ستستقبل طلبة السنتين الأولى والثانية

هبة بريس - الرباط

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، إجراءات وزارته لادماج الطلبة المغاربة العائدين من اوكرانيا.

وذكر الوزير في كلمته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الوزارة عقدت لقاءات مع عدد من عمداء الكليات والمدارس العمومية والخاصة بالمغرب، كما تواصلت مع عدد من الدول الصديقة ومنها دول أوروبا الشرقية التي تتوفر على نظام تعليمي مماثل لنظيره باوكرانيا “المجر ، رومانيا، هنغاريا”.

وأضاف الوزير، أنه قام بزيارة عمل لرومانيا تم الاتفاق خلالها على امكانية ادماج طلبة السنتين الاولى والثانية دون صعوبات، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان لاحقا على عدد الطلبة المغاربة الذين يمكنهم الالتحاق بهذه الدولة لمتابعة دراستهم.

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