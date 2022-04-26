عبد اللطيف ميراوي

الميراوي: 75 بالمائة من الطلبة العائدين من أوكرانيا يدرسون الطب والصيدلة

2022-04-26 / 11:30
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، أن وزارته تتابع ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا وتعمل على مواكبتهم منذ بداية الأزمة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، إن الوزارة عملت على احداث منصة رقمية لجرد المعطيات ذات الصلة بالمستوى الجامعي للطلبة وتخصصاتهم.

وأضاف الوزير، أن عدد الطلبة المسجلين بهذه المنصة بلغ الى غاية 25 ابريل الجاري، أزيد من 7200 طالب غالبيتهم يتابعون دراستهم بشعب الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف فتح منصة لاستقبال الملفات الالكترونية للطلبة للتدقيق في المعطيات المقدمة.

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