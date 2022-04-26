بعد تصريحات الخارجية الإسبانية.. الجزائر تهدد: “عليكم تحمل العواقب”

2022-04-26 / 10:50
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هبة بريس

لم تستغ الجارة الشرقية تصريحات الخارجية الإسبانية، حول موقف مدريد بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، عبر المسؤول الجزائري عمار بلاني، عن تأسفه لهذه التصريحات، واصفا اياها ب “غير المقبولة”.

وفي تصريح إعلامي قال المسؤول الجزائري إن “مثل هذه التصريحات لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها وسيتعين على الوزير الإسباني تحمل العواقب”.

وحسب بلاني “حاولت وزارة الخارجية الاسبانية حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية، لكن نحوز على تسجيل صوتي يؤكد أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة وتتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية”.

هذا ويشار الى أن وزير خارجية إسبانيا صرح قائلا “لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”.

وكانت إذاعة إسبانيا قد نقلت عن خوسيه مانويل ألباريس، قوله إنه لا يرد على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأن ذلك مجرد “نقاش عقيم”.

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‫2 تعليقات

  1. فعلا والله ما كذب. النقاش مع الجزائر لا فائدة منه لانه و ببساطة نقاش عقيم. الناس كتجي تهضر على شنو خاصو يندار في 2022 و تبون كيبقى يحاجي ليهم على أزليات 1960 و 1970

  2. حكام الجزائر وصل بهم الحال الى السعار والجنون يتذخلون في شؤون دولة لا تهمهم بالاساس على الحكام بالجزاىر الاهتمام لشؤون شعبهم الذي اصبح يتدور جوعا وقسوة من جراء حاجياتهم الى الغذاء اضافة إلى الفقر والبطالة المنتشرة بين اوساط الشباب الذين ملوا الحياة في خضم هذه الأوضاع المزرية وفضلوا مصارعة الامواج في سبيل الحصول على لقمة عيش افضل في ضفة اخرى

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