المغرب يجدد التأكيد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب مقاربة السلم والأمن والتنمية
جدد المغرب، الاثنين ، التأكيد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب مقاربة السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الإتحاد الإفريقي ، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، محمد عروشي ، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ، خصص لموضوع الشباب والسلم والأمن في إفريقيا ، الرؤية الملكية السديدة التي تضع الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد وترسي استراتيجية مندمجة تمكن من تحسين الظروف والآفاق لفائدة الشباب.
وبعد أن ذكر بأن 40 في المائة من ساكنة القارة الإفريقية تقل أعمارهم عن 25 سنة ، أكد الدبلوماسي المغربي على مؤهلات هذه الساكنة لتحقيق النمو والتنمية بالقارة ، وكذا دورها في الدفع بتحقيق الأهداف في مجال السلم والأمن.
وأكد السيد عروشي ، الذي يقود الوفد المغربي في هذا الاجتماع ، على القرارات الصائبة للأمم المتحدة المتعلقة بالشباب والسلم والأمن ، معترفا بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في التفاوض حول اتفاقات السلام وتنفيذها ومنع نشوب النزاعات ، وكذا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما.
وعلى ضوء تعيين مبعوث خاص لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي للشباب وكذا تعيين خمسة سفراء شباب يمثلون كل منطقة من مناطق القارة ، اعتبر الوفد المغربي أن هذه التطورات الأخيرة ستعطي زخما جديدا لدور الشباب في مجال صون وتعزيز السلم والأمن في إفريقيا.
وطالب الوفد المغربي بمواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع المساهمة الفاعلة للشباب في الحكامة الجيدة ، والسلم والأمن في إفريقيا ، وارساء أرضية للتفكير والحوار بتعاون مع الأمم المتحدة مخصصة لموضوع الشباب والسلم والتنمية ، وكذا تطوير أنشطة قارية ملموسة وحاسمة من أجل السلم والأمن والتنمية البشرية.
وأشاد الوفد المغربي في ختام مداخلته ، بمبادرة جمهورية بوروندي بتنظيم هذا الاجتماع ، الذي توج بتبني إعلان بوجومبورا حول الشباب والسلم والأمن في إفريقيا ، كما اقترح بهذه المناسبة تنظيم اجتماع سنوي لمجلس السلم والأمن لمتابعة تفعيل هذا الاعلان.
وتم اعتماد وتثمين عاليا هذه المبادرة من قبل رئاسة وأعضاء مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي .
20 تعليقات
قضايا الشباب في إفريقيا فهي متعددة ليس لها نهاية.
نطالب نحن كشباب من هذآ المجلس ان يراعيوا ظروف الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة ولحد الآن لم يجدوا فرص العمل….
يجب وضع قضايا الشباب في صلب الموضوع الحساس بدقة بالغة الأهمية وذالك مقاربة السلم والأمان والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا..؟ والكلام كثير والسكوت أفضل بكثير…..
الشباب يحتاج إلى التغيير والاصلاح والمساندة لكي يصبح رجل الغد…
الحمد لله لدينا ملك شبابي نفتخر به حفظه الله ورعاه ونصره وايده دائما سباقا لحماية الشباب حيث أنه يعطي رؤية بعيدة المدى البعيد فعاش ملكنا الغالي…
نريد ان تطرح في طاولة الحوار لايجاد حلول مناسبة للقضاء على الهجرة السرية عبر قوارب الموت وذالك بتحقيق ضمان سلامة الشباب..
الشباب دائما له أحلام يريد ان يحققها ولكن للاسف الشديد مع من؟؟؟ شباب ضائع ومنحرف والسبب هو الحكومة تتهاون في حقه كمواطن مغربي حر له الحقوق مثله مثل الآخرين…
الشباب دائما طموح جدا يريد الوصول إلى مبتغاة في أسرع مدة .. ونتمنى من هذا المجلس ان يضع الشباب في صلب النهوذج التنموي في رؤية استراتيجية جديدة ودينامية فريدة من نوعها…
نطالب من السفير الممتل للمملكة المغربية لدي الإتحاد لافريقي ان يعطي توصيات سامية من أجل إنقاذ شبابنا من البطالة والتشرد والانحراف الخلقي والسلوكيات الغير المرغوب فيها. وأن يعطي رؤية وقفزة في تحقيق اهداف شبابنا…
لتحسين الظروف والافاق لفائدة شبابنا يجب على السفير الممتل للمملكة المغربية أن تكون هناك إستراتيجية واضحة كوضوح الشمس ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة والأمان والاستقرار…
شباب يغامرون بانفسهم إلى التهلكة وسببها الحكومة الجديدة التي تهاونت في حقه كمواطن مغربي يريد التغيير والاصلاح …
حتى وإن تم تعين مبعوث خاص لرئيس لجنة الإتحاد لافريقي فهذا يعني انه لايغير أي شيء فالشباب تبقى حالته النفسية متدهورة جدآ لهذا يجب مواصلة الإصلاح والتغيير والجهود الرامية إلى تشجيعهم والمساهمة الفعالية للشباب في الحكامة الجيدة…
في نظري من أجل السلم والأمن والتنمية المستدامة يجب على السفير الممتل للمملكة المغربية أن يعالج مشاكل الشباب العاطل عن العمل وايجاد لهم فرص عمل وظائف لهم من أجل النهوض إلى مستقبل ورئية مستقبلية تستخدم الشباب…
شبابنا فقد الثقة ولم يعد يتحمل ولم تبقى له القدرة وتملك نفسه مع ضبطها وكل هذآ راجع إلى البطالة والتشرد…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ان وعود كاذبة وتمثيليات لامحل لها من الوجود اتقوا الله في شبابنا الذي طالما عانى من البطالة والتشرد وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
تدخل مغربي صائب وفي محله وأكبر دليل هو السلم والأمان والاستقرار الذي يعيش فيه وهذا أكبر مثال…
الحمد لله إفريقيا غنية بثرواتها وبشعوبها المناضل ولكن للاسف الشديد هناك مفسدين افسدوا البلاد ولهبوا أموال الشعب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شبابنا يريد عيشة رفاهية مثله كمثل الشباب الاوروبي حيث تتوفر له مناصب الشغل واصلاح التشغيل الذاتي بالمغرب ولاسيما مجال التعليم والصحة وغيرها من المهن…
إنها مهزلة لشبابنا أي استقرار يعيشه دائما نسمع كترت الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها أي أمان تتحدثون عنه والكل يعيش في دوامة العنف والتعسف والقهر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
راجعوا انفسكم قبل كل شيء وملفات الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ولحد الآن لم يجد عملا يساعده على ضربات الزمن ولقمة العيش وعيشة راضية مرضية بكرامة وسيادة واستقرار.