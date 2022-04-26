بعد الحكم عليه بالسجن.. الأبلق يهدد بإشعال النار في جسده على الطريقة البوعزيزية

هبة بريس - الرباط

في تسجيل مصور بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، هدد ربيع الأبلق بإضرام النار في جسده بعد الحكم عليه بالسجن.

الأبلق الذي كان متابعا في حالة سراح بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما عليه بالسجن 4 سنوات، قبل أن يهدد ب”الانتحار” في حال عدم التراجع على الحكم الابتدائي.

الأبلق الذي استفاد من العفو الملكي، حصل قبل مدة على دعم مادي مهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقام بتجهيز محل تجاري لبيع الألبسة بمدينة الحسيمة، قبل أن يحكم على مشروعه بالافلاس بسبب إسراف أمواله في المخدرات “حسب مقربين له”.

الأبلق، ووفق ذات المصادر، تعمد الخروج بتدوينات “غير بريئة” للتهجم على مؤسسات الدولة معتبرا نفسه فوق القانون ومدعوما ب”تصفيقات” جمعيات حقوق الإنسان التي يفترض فيها الدفاع عن حقوق الوطن والمواطنين، وليس تشجيع المواطن على سب وشتم الوطن.

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