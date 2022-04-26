الخارجية الروسية تصدر بيانا بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي حول أحداث القدس
سيرغي لافروف

لافروف: مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا

2022-04-26 / 09:26
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

وفي تصريح للقناة الروسية الأولى، قال لافروف: “في يناير الماضي أعادت الدول النووية الخمسة التأكيد على عدم جواز شن حرب نووية”.

وأضاف: “هذا هو موقفنا المبدئي الذي ننطلق منه، وأنا حقا لا أحبذ ذلك الآن، ولكن بالنسبة لعلماء السياسة المرموقين أقول، عندما تكون المخاطر كبيرة جدا فأنا لا أرغب في تضخيمها بشكل مصطنع، ولكن هناك الكثيرون ممن يريدون ذلك”.

وتابع أنه مع ذلك فإن “الخطر جسيم وحقيقي ولا يجوز الاستهانة به”.

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