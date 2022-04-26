إصابة 3 فلسطينيين إحداها خطيرة بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم عقبة

هبة بريس _ وكالات

أصيب 3 شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة، جراء اشتباكات وقعت بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية، مدعومة بقوات الجيش، لمخيم عقبة جبر، جنوبي مدينة أريحا، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن مصادر أمنية بأن قوة خاصة إسرائيلية “مستعربين”، مدعومة من الجيش، اقتحمت المخيم، الليلة، الأمر الذي تسبب في اندلاع مواجهات، دفعت القوات الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي.

وتابعت المصادر، بالقول إن المواجهات أدت إلى إصابة شابين بالأطراف السفلية، والثالث في رأسه، ووصفت إصابة هذا الأخير بالخطيرة.

وفي سياق متصل قررت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون، إيرز، أمام حركة العمال والتجار من قطاع غزة بعد إغلاقه على مدار يومين متتاليين

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