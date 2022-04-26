مكتب المطارات : نتظر أن تعرف سنة 2022 انتعاشا لحركة النقل الجوي

هبة بريس _ الرباط

قال المكتب الوطني للمطارات إنه يُنتظر أن تعرف سنة 2022 انتعاشا لحركة النقل الجوي، حيث يتضح ذلك من خلال الأرقام المسجلة منذ استئناف حركة النقل الجوي أو من خلال التوقعات المنتظرة خلال الأشهر القادمة.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن متوسط نسبة الاسترجاع المتوقع لحركة المسافرين في مطارات المغرب مقارنة بسنة 2019 سيكون 75 في المائة.

كما قد تتجاوز بعض المطارات نسبة 100 في المائة (مطار طنجة : 104 في المائة، مطار الناظور : 104 في المائة، مطار الحسيمة : 106 في المائة، مطار وجدة : 108 في المائة ، مطار تطوان : 537 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف المكتب أنه في ما يتعلق بالربط الجوي، سيتميز موسم صيف 2022 بخلق 48 خطا جويا جديدا.

ويتعلق الأمر بخطين على مستوى مطار محمد الخامس، و12 خطا بمطار مراكش، و11 خطا بمطار أكادير، و9 خطوط بمطار الناظور، كما سيتم خلق 48 طريقا جويا لأول مرة في عدة مطارات (من مطار محمد الخامس إلى مطاري المنامة ومدينة الكويت، ومن مطار طنجة إلى مطاري روما ولندن-ستانستيد، ومن مطار وجدة إلى مطارات برشلونة وإشبيلية ومونبلييه ونانت).

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