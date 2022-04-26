الصورة تعبيرية

مكتب المطارات : نتظر أن تعرف سنة 2022 انتعاشا لحركة النقل الجوي

2022-04-26 / 08:00
4
هبة بريس _ الرباط

قال المكتب الوطني للمطارات إنه يُنتظر أن تعرف سنة 2022 انتعاشا لحركة النقل الجوي، حيث يتضح ذلك من خلال الأرقام المسجلة منذ استئناف حركة النقل الجوي أو من خلال التوقعات المنتظرة خلال الأشهر القادمة.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن متوسط نسبة الاسترجاع المتوقع لحركة المسافرين في مطارات المغرب مقارنة بسنة 2019 سيكون 75 في المائة.

كما قد تتجاوز بعض المطارات نسبة 100 في المائة (مطار طنجة : 104 في المائة، مطار الناظور : 104 في المائة، مطار الحسيمة : 106 في المائة، مطار وجدة : 108 في المائة ، مطار تطوان : 537 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف المكتب أنه في ما يتعلق بالربط الجوي، سيتميز موسم صيف 2022 بخلق 48 خطا جويا جديدا.

ويتعلق الأمر بخطين على مستوى مطار محمد الخامس، و12 خطا بمطار مراكش، و11 خطا بمطار أكادير، و9 خطوط بمطار الناظور، كما سيتم خلق 48 طريقا جويا لأول مرة في عدة مطارات (من مطار محمد الخامس إلى مطاري المنامة ومدينة الكويت، ومن مطار طنجة إلى مطاري روما ولندن-ستانستيد، ومن مطار وجدة إلى مطارات برشلونة وإشبيلية ومونبلييه ونانت).

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجموعة Ineos Cyberforce تؤكد ريادتها وتحصل على شهادتين جديدتين

مجموعة Ineos Cyberforce تؤكد ريادتها وتحصل على شهادتين جديدتين

2022-04-26 / 12:43
Photo of صحيفة إسبانية: المغرب يكتشف “كنزا نفطيا” بمليارات الدولارات

صحيفة إسبانية: المغرب يكتشف “كنزا نفطيا” بمليارات الدولارات

2022-04-25 / 09:25
Photo of وزيرة الاقتصاد والمالية تقود وفدا مغربيا في اجتماعات للبنك وصندوق النقد الدولي

وزيرة الاقتصاد والمالية تقود وفدا مغربيا في اجتماعات للبنك…

2022-04-24 / 20:37
Photo of توقع تراجع نشاط العقار بـ50% بعد العيد

توقع تراجع نشاط العقار بـ50% بعد العيد

2022-04-24 / 10:58
Photo of المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية يشيد بالتطور الصناعي في المغرب

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية يشيد بالتطور الصناعي…

2022-04-23 / 14:32
Photo of تقرير: أثمان الخضر والسمك سجلت أعلى الارتفاعات خلال الشهر المنصرم

تقرير: أثمان الخضر والسمك سجلت أعلى الارتفاعات خلال الشهر…

2022-04-23 / 09:58
Photo of وزير الخارجية الإسباني يدخل على خط قضية تنقيب المغرب عن النفط والغاز بـ”مياه جزر الكناري

وزير الخارجية الإسباني يدخل على خط قضية تنقيب المغرب…

2022-04-22 / 21:20
Photo of أطول كابل في العالم”.. مشروع للطاقة النظيفة بين بريطانيا والمغرب

أطول كابل في العالم”.. مشروع للطاقة النظيفة بين بريطانيا…

2022-04-22 / 17:16
Photo of الاقتصاد الأخضر.. بنعلي تدعو إلى إرساء شراكات متينة بين المغرب وكندا

الاقتصاد الأخضر.. بنعلي تدعو إلى إرساء شراكات متينة بين…

2022-04-22 / 10:02
Photo of اسبانيول : المغرب يسابق الزمن لتعويض الغاز الجزائري

اسبانيول : المغرب يسابق الزمن لتعويض الغاز الجزائري

2022-04-21 / 21:23

‫4 تعليقات

  1. خاص يخففوا علينا الإجراءات بالتلقيح أو التجارية أو رفع قيود السفر فمرة

  2. عن عائلتي و معارف، لا احد سياتيل في ظل الظروف، فرض اللقاح او بن س ر
    العالم نسي كوفيد الا في المغرب السعيد

  3. نحن مغاربة العالم المنتمون للجنوب الشرقي نطالب بفتح خط بين نامت الفرنسية وورزازات هناك بغرب فرنسا عشرات الالاف من المغاربة من الجنوب الشرقي في الوقت الدي توجد مات الرحلات من اروبا إلى مراكش لا توجد ولو رحلة واحدة إلى ورزازات نريد خط نانت ورزازان لأننا نعاني مع طريق تشكا

  4. قوم بازاله جواز تلقيح والا سوف نذهب الى دول اخرى التي ازالة جواز تلقيح😡😡😡

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق