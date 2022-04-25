درك طرفاية يحبط محاولة للهجرة السرية شمال المدينة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أفادت مصادر أمنية، أن عناصر الدرك الملكي بسرية طرفاية، ليلة أمس الأحد قد تمكنت من إحباط محاولة للهجرة السرية شمال المدينة بحوالي 20 كيلومتر حيث تمكنوا من إيقاف عدد من المرشحين للهجرة من جنسية مغربية وكذا إفريقية، كانوا في صدد الاختباء وسط الصحراء في إنتظار الفرصة المناسبة لأجل تنفيد محاولة الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى عبر قارب مطاطي.

وبناء على معطيات دقيقة، وفرتها المصالح الأمنية بطرفاية وأثناء عملية مسح وتمشيط للمنطقة من طرف الدرك الملكي، حيث تمكنوا من مباغتة 28 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة حسب مصدر أمني من طرفاية، من بينهم مغاربة وهم في صدد الاستعداد للإبحار حيث تم إيقافهم وحجز القارب ومحرك قوي بالإضافة لمقتنيات خاصة ووسائل تستعمل في عمليات الهجرة السرية.

وتمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على سرية الدرك الملكي بمدينة طرفاية، وذلك قصد إجراء البحث والتحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول حيثيات العملية وكذا إتخاذ التدابير الصحية و القانونية اللازمة بهذا الخصوص

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