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درك طرفاية يحبط محاولة للهجرة السرية شمال المدينة

2022-04-25 / 22:23
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أفادت مصادر أمنية، أن عناصر الدرك الملكي بسرية طرفاية، ليلة أمس الأحد قد تمكنت من إحباط محاولة للهجرة السرية شمال المدينة بحوالي 20 كيلومتر حيث تمكنوا من إيقاف عدد من المرشحين للهجرة من جنسية مغربية وكذا إفريقية، كانوا في صدد الاختباء وسط الصحراء في إنتظار الفرصة المناسبة لأجل تنفيد محاولة الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى عبر قارب مطاطي.

وبناء على معطيات دقيقة، وفرتها المصالح الأمنية بطرفاية وأثناء عملية مسح وتمشيط للمنطقة من طرف الدرك الملكي، حيث تمكنوا من مباغتة 28 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة حسب مصدر أمني من طرفاية، من بينهم مغاربة وهم في صدد الاستعداد للإبحار حيث تم إيقافهم وحجز القارب ومحرك قوي بالإضافة لمقتنيات خاصة ووسائل تستعمل في عمليات الهجرة السرية.

وتمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على سرية الدرك الملكي بمدينة طرفاية، وذلك قصد إجراء البحث والتحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول حيثيات العملية وكذا إتخاذ التدابير الصحية و القانونية اللازمة بهذا الخصوص

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‫20 تعليقات

  1. لماذا تفعلون هذا بأرواحكم مصير مجهول مخيمات اللجوء في الجزر اصعب بكثير ..

  2. انتشار رهيب و مخيف و مقلق للهجرة غير الشرعية في مختلف المدن يرجع سببه الى الفقر البطالة الجهل…

  3. هؤلاء الذين تركوا اوطانهم لاجل احلامهم المذلة
    ذهبوا الى اوروبا ودول العالم مهاجرين ولاجئين وماذا وجدو في هذه الدول سوى اللجوء في المخيمات الم ترو السوريون والعراقيون واليمنيون كيف يعيشوف.
    هم يبحثون عن ارزاقهم اضاعوا وطنهم الأم

  4. عندما تغتصب احلام الشباب و تفتك حقوقهم و تنهك اهدافهم و ينتشر بينهم الفقر و البطالة فماذا تتوقع اما الانحراف نحو الجرائم و اما الهجرة و اما الانتحار حسبي الله في كل مسؤول لك الله يا وطني..

  5. المسقبل الحاظر مجازفة باارواح الشباب الباحث عن معيشة افضل يلجأ الى الغرق والمحافظة وقليل هم الناجون يبحتون عن المخاطر ..

  6. المسؤول و المتورط الاول و الوحيد هو الحكومة التي حاصرت الشعب المغربي عبر قرارات عشوائية و ارتجالية دون تقديم حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطن المقهور الذي لا يتوفر على ابسط امكانيات العيش..

  7. الهجرة ليست جريمة يمكن القول انها آلية لتحسين البحث عن ظروف إجتماعية من أجل تحسين الوضعية الإقتصادية. البطالة و الفقر و ..

  8. الشعب تم تهميشه و فقره و دمرت حياته ووطنه ولا من يحمل المسؤولية للمواطن المقهور سوى الكلام الفارغ ..

  9. اذا كان هناك إطار قانوني يجرم الهجرة السرية فمن الواجب وجود قانون يضمن الشغل والصحة والتعليم والعيش الكريم لجميع المواطنين ..

  10. اين هي العقوبات المتخدة في حق من نهب ثروة البلاد والعباد حتى اوصلوا الشعب الى التفقير والتهميش وغلاء الاسعار والمواد الغذائية..

  11. و ماهي العقوبة التي تنتظر الذين كانوا سبب في هذه الهجرة للشباب الضائع الذي تبخر حلمه ..

  12. الحكومة هي المتورط الاول في سبب الهجرة غير قادرة على توفير فرص الشغل وتبسيط العيش للمواطن البسيط حتى اصبح يبحث عن البديل ..

  13. المقاربة الأمنية لا تزيد الا في تعميق الازمة يجب على الدولة ان تعالج المشكلة من جذورها وتوفر العيش الكريم للمواطن..

  14. هل الهجرة السرية كما تسمونها تمثل تهديدا لأمن الدولة؟؟؟ أم هي نتاج وضع مزري تشهده جميع القطاعات الحيوية في البلاد بسبب الفساد..

  16. اي انسان يسعى من اجل حياة كريمة وافضل لان اكيد الحياة فى بلاده اكثر قسوة ..

  17. الشعب فار من الفقر والذل في ظل الأزمة والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية والتطبيق والتعليم عوامل تدفع والشباب الى البحث عن حياة أفضل..

  18. المسئول الأول عن الهجرة الغير شرعية هي الحكومة التي لا تخلق فرص الشغل والتشجيع على حاملي المشاريع واحداث الاستثمارات وو..

  19. الفقر والتهميش وإنسداد الإفق تؤدي الى الهجرة صراحة لا نشجع الراغبين بالهجرة السرية…

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