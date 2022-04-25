الفنيدق …توقيف ثلاثيني لتورطه في ترويج الاقراص الطبية المخدرة

2022-04-25 / 22:18
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بالفنيدق،  اليوم الاثنين 25 أبريل الجاري، من من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة. 

وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي “سيراميكا” بمدينة الفنيدق، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1305 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل” معدة للترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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