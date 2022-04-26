حفر الآبار …خطر يهدد الموارد المائية باقليم خريبكة

هبة بريس خريبكة

لا حديث بالمغرب سوى عن خطر ندرة المياه التي أصبحت اليوم احد المعضلات الكبرى خاصة في سنوات الجفاف المتتالية و ندرة التساقطات و عدم انتظامها والتي تعد المصدر الأساسي لتنمية الفرشة المائية الباطنية ..فرشة مائية يجدر بنا الحديث عنها في ظل تنامي ظاهرة حفر الآبار العصرية باقليم خريبكة ..فرشة بلا شك ستكون مهددة بفعل آبار تنخر أعماق المياه الجوفية .

وحينما نتكلم عن حفر الأبار فالأمر يتعلق بالإقبال المتزايد على عمليات الحفر بـ«الصُّوندا» فبينما تستغرق عملية الحفر التقليدية للبئر وقتا طويلا وتكلف ما بين 2000 درهم للمتر المكعب الواحد في المعدل، لا يكلف الحفر بـ«الصُّوندا» سوى 400 درهم للمتر المكعب، ويحفر البئر في غضون أيام فقط.

والغريب أن الإقبال على الحفر بهذه الطريقة الأخيرة ينتشر وسط الأحياء السكنية و الفيلات والأحياء الراقية وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة وبمرائب غسل السيارات ما يعني شفط كميات هائلة من المياه توجه للأسف لملء المسابح، وري الحدائق الخاصة ، وتنظيف المركبات دون حسيب ولا رقيب ..

والغريب بالفعل أن حفر بعض هذه الآبار متواصل وهو أمر يستوجب أن نتساءل معه إن كانت عمليات الحفر تسلك المساطر المعمول بها أم لا ..وحتى ان كانت فالواقع يفرض ممارسة رقابة صارمة حول الغايات من حفر الابار اذ لا يعقل ان يكون” الهدف ربحي ” او ” ترفيهي ” على حساب الفرشة المائية والتي تعتبر ملك عام

وقبل أن يقع الفأس في الرأس”، كما يقال، يبقى هذا النداء بمثابة ناقوس الخطر ايذانا بالخطر القادم، وهي رسالة موجهة لعامل الإقليم الذي يفترض فيه أن يتحرك بإعطائه اوامره للضرب بيد من حديد على المخالفين والزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية قبل الشروع في حفر البئر، ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته بقلب المدينة وببعض الجماعات القروية…

كل الأمل ان يعمل حميد الشنوري على اصدار توصيات صارمة للحد ما امكن من الظاهرة ..فخريبكة منطقة جافة وطقسها حار وحاجيات مكتب الشريف للفوسفاط من الماء هائلة ..كل هذا يشكل حافز قوي للحديث في الموضوع واعطاء الإشارات …

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