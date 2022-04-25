الصورة من الأرشيف

رئيس جماعة العيون يتوعد أصحاب المحلات التجارية المهجورة بالسوق النمودجي

2022-04-25 / 21:26
0

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن رئيس جماعة العيون سيدي حمدي ولد الرشيد، شاط غضبا بعد أن علم أن بعض المحلات التجارية داخل الأسواق النمودجية مغلقة ومهجورة منذ مدة، رغم أن جماعة العيون قامت بتسليمها لاصحابها قصد استغلالها من أجل عرض منتوجات لفائدة زوار السوق، من خضر وفواكه وسلع أخرى.

وفي هذا الصدد أعطى رئيس جماعة العيون، تعليماته للمصالح الجماعية المختصة صباح اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، باطلاق حملة تحسيسية واسعة بعدد من الأسواق بالمدينة، قصد إخبار كافة أصحاب المحلات التجارية بضرورة فتح محلاتهم المهجورة.

وأورد المصدر ذاته، أن اللجنة قد عاينت خلال زيارتها التفقدية للأسواق النموذجية بالمدينة، عددا من المحلات المغلقة وعدم استغلالها من طرف أصحابها في حين هناك مجموعة من التجار يعرضون سلعهم بالشارع العام أو بجنبات الأسواق وفوق الرصيف.

وقد أصدر مجلس جماعة العيون، في هذا الصدد إعلانات تخص الأسواق المعنية تتوفر هبة بريس على نسخة منه، وقد حددت يوم 17 ماي 2022، كآخر أجل لفتح محلاتهم، وفي الحالة المعاكسة ستتخد الإدارة الإجراءات المناسبة لإسناد الإستفادة من هذه المحلات لمستغل آخر حسب الإعلان الصادر عن مجلس جماعة العيون

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قسم الولادة بمستشفى الجديدة يهتز على وقع تعنيف “قابلة” ومنظفة

قسم الولادة بمستشفى الجديدة يهتز على وقع تعنيف “قابلة”…

2022-04-25 / 22:58
Photo of مطارات المغرب تستقبل أزيد من 2,2 مليون مسافر منذ استئناف حركة النقل الجوي الدولي

مطارات المغرب تستقبل أزيد من 2,2 مليون مسافر منذ…

2022-04-25 / 22:52
Photo of درك طرفاية يحبط محاولة للهجرة السرية شمال المدينة

درك طرفاية يحبط محاولة للهجرة السرية شمال المدينة

2022-04-25 / 22:23
Photo of الفنيدق …توقيف ثلاثيني لتورطه في ترويج الاقراص الطبية المخدرة

الفنيدق …توقيف ثلاثيني لتورطه في ترويج الاقراص الطبية المخدرة

2022-04-25 / 22:18
Photo of السجن 4 أعوام للأبلق ودفاعه .. لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه .

السجن 4 أعوام للأبلق ودفاعه .. لم يقم سوى…

2022-04-25 / 20:41
Photo of رغم ظروف الجائحة…” لارام ” اقترحت التشغيل التدريجي لعدد من الطيارين المتدربين

رغم ظروف الجائحة…” لارام ” اقترحت التشغيل التدريجي لعدد…

2022-04-25 / 20:20
Photo of إيلون ماسك يشتري تويتر بـ 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري تويتر بـ 44 مليار دولار

2022-04-25 / 20:11
Photo of سرقة التراث المغربي مستمرة…اتهامات لقناة الجزيرة بتزوير تاريخ “المسجد الأعظم”

سرقة التراث المغربي مستمرة…اتهامات لقناة الجزيرة بتزوير تاريخ “المسجد…

2022-04-25 / 19:58
Photo of برلماني لوزير النقل ..”PCR” تثقل كاهل الجالية والوزير : سنحل المشكلة

برلماني لوزير النقل ..”PCR” تثقل كاهل الجالية والوزير :…

2022-04-25 / 18:26
Photo of وزارة الفلاحة : القطيع في حالة صحية جيدة

وزارة الفلاحة : القطيع في حالة صحية جيدة

2022-04-25 / 18:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق