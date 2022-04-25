رئيس جماعة العيون يتوعد أصحاب المحلات التجارية المهجورة بالسوق النمودجي

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن رئيس جماعة العيون سيدي حمدي ولد الرشيد، شاط غضبا بعد أن علم أن بعض المحلات التجارية داخل الأسواق النمودجية مغلقة ومهجورة منذ مدة، رغم أن جماعة العيون قامت بتسليمها لاصحابها قصد استغلالها من أجل عرض منتوجات لفائدة زوار السوق، من خضر وفواكه وسلع أخرى.

وفي هذا الصدد أعطى رئيس جماعة العيون، تعليماته للمصالح الجماعية المختصة صباح اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، باطلاق حملة تحسيسية واسعة بعدد من الأسواق بالمدينة، قصد إخبار كافة أصحاب المحلات التجارية بضرورة فتح محلاتهم المهجورة.

وأورد المصدر ذاته، أن اللجنة قد عاينت خلال زيارتها التفقدية للأسواق النموذجية بالمدينة، عددا من المحلات المغلقة وعدم استغلالها من طرف أصحابها في حين هناك مجموعة من التجار يعرضون سلعهم بالشارع العام أو بجنبات الأسواق وفوق الرصيف.

وقد أصدر مجلس جماعة العيون، في هذا الصدد إعلانات تخص الأسواق المعنية تتوفر هبة بريس على نسخة منه، وقد حددت يوم 17 ماي 2022، كآخر أجل لفتح محلاتهم، وفي الحالة المعاكسة ستتخد الإدارة الإجراءات المناسبة لإسناد الإستفادة من هذه المحلات لمستغل آخر حسب الإعلان الصادر عن مجلس جماعة العيون

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