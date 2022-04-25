الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن
خطأ سياسي فظيع، وقرار مشين، وسلوك مستهجن! لا يجد الدبلوماسيون في نيويورك الكلمات المناسبة لنعت السلوك المشين للوفد الجزائري خلال المناقشة الفصلية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي انعقدت حول الوضع في فلسطين.
وبالفعل، ولأول مرة في سجلات مجلس الأمن، لم تصدر المجموعات العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز بيانات دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني. والسبب وجيه: اعتراض الجزائر من القيام بذلك لسبب بسيط هو أن خطاباتهم باسم مجموعاتهم تضمنت إشارات إلى الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس ورئيسها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة والقضية الفلسطينية.
وليس ما قامت به الجزائر اليوم أكثر ولا أقل من خيانة لا تغتفر للقضية المقدسة للعالم العربي الإسلامي. كما أن الصمت المشين الذي فرضته الجزائر على المجموعات الإقليمية سيظل منقوشا إلى الأبد في ذاكرة العرب والمسلمين باعتباره اليوم الأسود الذي باعت فيه الجزائر فلسطين وشعبها بسبب كراهيتها المقيتة للمغرب. وهي نكبة دبلوماسية للشعب الفلسطيني ارتكبها النظام الجزائري الذي يتعين أن يتحمل مسؤولياته.
ويتساءل العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة كيف يمكن للنظام الجزائري أن يبرر إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين، لأكثر من 3 مليارات شخص تمثلهم مجموعة عدم الانحياز و منظمة التعاون الإسلامي، لسبب وحيد هو أن تصريحاتهم ضمت فقرات تثني على فلسطين ولجنة القدس ورئيسها.
ومع ذلك، فإن هذه الفقرات ليست جديدة، بل تمت المصادقة عليها واعتمادها لعدة عقود من قبل رؤساء دول وحكومات هذه المجموعات الثلاث. فما الذي تغير بالنسبة للجزائر حتى ترفض ذلك الآن؟ إن ما تغير هو الكراهية المعادية للمغرب من جانب النظام الجزائري، والتي اتخذت أبعادا غير مقبولة، بل بلغت حد التضحية بالقضية الفلسطينية. إن ما تغير هو النظام الجزائري الذي يوظف نظريات المؤامرة السخيفة ضد المغرب والعالم كله لمنع الدعم الدولي للمطالب المشروعة لشعبه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحياة الكريمة، بما يتماشى مع الموارد الهائلة التي تزخر با البلاد، والتي تم تبديدها واستخدامها لأسباب لا تعود بالمنفعة لمصلحة الشعب الجزائري.
ويتساءل الدبلوماسيون العرب، الذين أصيبوا بالصدمة والذهول من الموقف المشين للسفير الجزائري، كيف يمكن للبلد الذي من المفترض أن يترأس القمة العربية في غضون أشهر قليلة، أن يتصرف بقدر من الازدراء والإذلال تجاه القضية الفلسطينية التي يفترض أن يدعمها ويدافع عنها؟
ويجد الدبلوماسيين العرب والمسلمين، بمن فيهم أصدقاء الجزائر في أمريكا اللاتينية وآسيا، أنفسهم أمام موقف لا يصدق، لكنهم يدركون أن النظام الجزائري مستعد لفعل أي شيء لمعاكسة المغرب، لتظل فلسطين هي من تدفع الثمن اليوم، وغدا سيكون حتما سبب آخر. فالنظام الجزائري لايملك أخلاق سياسية ولا أعراف دبلوماسية ولا روح التضامن الأخوي. ألم يعرض التكامل المغاربي وتنمية القارة الإفريقية بأكملها للخطر من خلال الاعتداء على الوحدة الترابية للمغرب؟ ألا يخوض النظام الجزائري حربا ضد جاره المغربي وشقيقه منذ ما يقرب من نصف قرن من خلال صنيعته الانفصالية المسلحة “البوليساريو”؟
إن الدول الأعضاء اعتادت على دناءة الجزائر وعدائها تجاه جارتها المغرب. لكن هذه الدول لم تتخيل قط، حتى في أسوأ كوابيسها، أن يذهب الأمر بالجزائر إلى حد الطعن في القضية الفلسطينية من خلال حرمانها من دعمها التقليدي وعمقها الدبلوماسي الاستراتيجي.
من جهتها، ستواصل لجنة القدس، في ظل القيادة الرشيدة والفعالة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدوء ونكران الذات، عملها الملموس والذي يحظى بالتقدير من أجل الحفاظ على المدينة المقدسة وحمايتها وتعزيز حقوق المقدسيين. وذلك دون إهانة للنظام العسكري الجزائري.
17 تعليقات
نحن نرى إخواننا، ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا لهم باي شيء يقتلون ويعذبون من طرف الكيان .اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا فانصر فلسطين..
من إذا سيحمل السلاح ويضحي من أجل الأقصى من سيعيد الشهيد إلى الحياة والمعتقل إلى حضن أمه والبسمة إلى الطفل الصغير والشرف لفتاة مغتصبة تبا لعروبتكم ورجولتكم ونفاقكم لعنة الله على كل من يتاجر بالقضية شعوبا و أنظمة…
الدفاع عن الأقصى شرف لاتستحقوه ولن تنالوه والله اختار له رجاله الصادقين مع الله والخونة لعنة الله عليهم اجمعين ..
جامعة الصهاينة والخونة العرب سوى حبر على ورق منذ تأسيسها لم يصدر منها قرار لمصلحة فلسطين ولا لمصلحة العالم العربي والإسلامي..
المفروض يغيرون اسمها من جامعة الدول العربية الى جامعة التنديد والاستنكار صدق المتنبي عندما قال:« ياأمةً ضحكت على جهلها الأممُ »..
اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأيّدهم بنصرك وأعنهم ولا تعن عليهم . اللهم إنّا نستودعك القدس والمسجد الأقصى وغزة أهلها جنودها شبابها نسائها أطفالها .اللهم احفظ فلسطين بحفظك ورعايتك…
يكفينا شرفا أن بالقدس الشريف “باب المغاربة”, فهذا شرف لا يقدر لكل مغربي حر.
فرحمة الله تعالى على أجدادنا الذين تركوا بصمة فخر في تلك أربعة المقدسة… آمين
إذا سكت الفلسطيني قالوا إنه باع أرضه
وإذا قاوم قالوا إنه إرهابي وعليه إذا لم تكن قادراً على دعم فلسطين ولو بكلمة سوف تكون مسؤولا أمام الله فالدعم يكون ولو بالدعاء..
اللهم انصر اخواتي فلسطين اللهم احفظ ابناءهم ونساءهم وشيوخهم وشبابهم اللهم انصر الاقصى وحرره من ايدي الصهيانة الكلاب اللهم عليك باليهود..
كيف لا ننصرها سرا وعلنا، ولنا في عاصمتها باب وحارة لبأس جنود الموحدين من الأجداد في معركة حطين، من لا تاريخ له لا حاضر له أيضا سنة الأولين انها فلسطين الحرة ..
ستنتصر فلسطين وتصبح لها سيادة رحمة الله على الشهداء الذين ظحوا بانفسهم وشكراً لكم ياخونة على ردكم الجميل…
فلسطين الحبيبة موجودة بتراثها وفنها وشعبها الأبي لن يضيع الحق ووراءه شعب عظيم وكل الشعوب العربية والإسلامية معاهم باذن الله..
الشعب الفلسطيني يواجه بمفرده دولة تعتبر الاكثر تطورا فالعالم وهذه المبادرة تعبير عن الهوية الوطنية و تغيير وجهة نظر الراي العام الدولي تجاه الشعب الفلسطيني ..
عجيب امرنا العرب اسرائيل تستوطن وتحتل وتقتل وتعتقل وتبعد وتغتال وتصادر الارض والفلسطينين املنا بعد الله في كتيبة القسام وسرايا القدس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية..
اللهم بعزتك وجلالك وقدرتك التي خلقت بها الخلق ورفعت بها السماوات والأرض وقدرت بها الاقوات أسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وان تحرر بيت المقدس من أيدي الغاصبين المعتدين وان يعم الأمن والسلام على العالم والكون اللهم آمين..
الكابرانات مساكن والله عندنا في المغرب لا يمكن لهذا الاشخاص ان يكونوا حتى رؤساء مصالح فبالاحرى تيسير شعب ودولة متل الجزائر.الحمد الله المغرب دولة قوية بمواقفها . الله ينصر ملكنا المحبوب محمد السادس شعارنا للابد الله الوطن الملك
اللهم أنصر بلاد الرجال والمقاومة وبلاد العز فلسطين الحبيبة..