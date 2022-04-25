العروي .. العثور على جثة رجل داخل بئر

العروي .. العثور على جثة رجل داخل بئر يستنفر السلطات المحلية

2022-04-25 / 20:56
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هبة بريس : وجدة

‎استنفرت السلطات المحلية والامنية اليوم حادث العثور على جثة مجهولة الهوية بداخل بئر بدوار لبصارة بجماعة بني وكيل اولاد محند ضواحي العروي باقليم الناظور.

‎وحسب مصادر محلية، فقد تلقت السلطات إشعارا من طرف أحد المواطنين اثناء زيارته لبهو منزل احد اقاربه بوجود رائحة كريهة وعند اقترابه ببئر تفاجئ بوجود جثة بداخله، الأمر الذي خلف حالة استفار أمني بالمنطقة.

‎وباشرت فرقة من عناصر الوقاية المدنية عملية انتشال الجثة التي استغرقت ساعات من الزمن بسبب تحلل اجزاء منها، كما باشرت لجنة من تقنيي الدرك الملكي بحثا في مكان الواقعة وللجثة لجمع كل الادلة الجنائية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، من أجل تحديد هوية صاحب الجثة وأسباب وفاته، وتم نقل الجثة عبر سياوة الاسعاف التابعة للجماعة لمصلحة الموتى بالمستشفى.

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