السجن 4 أعوام للأبلق ودفاعه .. لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه .

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة ، بالسجن أربعة أعوام في حق الناشط ربيع الأبلق، لإدانته بالإخلال بالاحترام الواجب للملك.

وقال محاميه عبد المجيد أزرياح، إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة “قضت بالسجن أربعة أعوام في حقه، بعد ملاحقته بتهمة بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة”.

لكن الأبلق الذي يحاكم في حالة سراح، لم يعتقل لأن هذا الحكم ابتدائي، وفق ما أوضح أزرياح، مشيرا إلى أنه سيستأنفه.

وأضاف في تصريح لفرانس بريس “صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه، منتقدا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، دون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا”. وتضمن الحكم أيضا غرامة 20 ألف درهم .

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