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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-26 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار أو زخات رعدية بالأطلسين الكبير والمتوسط، وسهولهما الغربية المجاورة وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف والسايس والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة قد تكون رعدية محلية بالجنوب الشرقي والسهول الشمالية والواجهة المتوسطية، مع نزول تساقطات ثلجية بقمم الأطلس الكبير.

ومن المتوقع أيضا تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى ومحليا جنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي ومنطقة سوس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بالأطلس، وما بين 07 و 14 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة العليا ففي انخفاض خصوصا بالشمال وبالمناطق الجبلية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وأسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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