حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة مجلس الحكومة

2022-04-26 / 07:30
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، فيما يتعلق الثالث بتطبيق المادة 7 من قانون المالية للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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‫2 تعليقات

  1. راي هل الفيروس موجود في السماء وغير موجود في البر ؟لماذا الاختيار بين التحليلة او التلقيح في البواخر و البقاء على جواز التلقيح و التحليلة على متن الطاءرة ؟نتمنى تسهيل في السفر على متن الطاءرة

  2. هذه الإجراءات كلها لا تجدي نفعا في الوقت الحالي.لان كوفيد لن يزول ابدا ويجب أن نتعايش معه.يجب التفكير في الأقاليم التي تحتضر جراء غلق الحدود كالناظور وتطوان ووجدة، اللهم ان هذا منكر.حسبي الله ونعم الوكيل.

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