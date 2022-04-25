سرقة التراث المغربي مستمرة…اتهامات لقناة الجزيرة بتزوير تاريخ “المسجد الأعظم”

هبة بريس-ادريس بيگلم

شن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هجوما على صفحة موقع قناة الجزيرة القطرية، بسبب نبذة تعريفية بالمسجد الأعظم بباريس والتي يزعم فيه كاتب النبذة، كونه ينتمي للمعمار الأندلسي والتلمساني وليس المغربي.

ونشر الموقع الإلكتروني للجزيرة صورة للمسجد الأعظم بباريس، ونبذة تعريفية حوله، تشير إلى كونه مبني على الطراز الأندلسي والتلمساني، وبأيدي نحو 400 بناء وصانع حرفي مغربي، مما أذى إلى موجة انتقادات كبيرة طالت الموقع والقائمين عليه.

وكتب عدد من النشطاء والمدونين تدوينات تنتقد منشور موقع الجزيرة وتتهمه بمحاولة نسبة ثرات مغربي إلى جهات أخرى بنية مبيثة، كما هو الحال لعدد من محاولات السرقة التي طالت الثرات والثقافة المغربية من طرف دول جارة وعربية.

وكتب أحد النشطاء قائلا إن نسبة قناة الجزيرة لمعمار المسجد الأعظم بباريس للأندلس وتلمسان، هو محاولة جديدة لتزوير الحقائق، يفضحها أولا تتمة المنشور الذي يقول أن المسجد بناه نحو 400 من العمال والحرفيين المهرة المغاربة، وليس الأندلسيون ولا التلمسانيون، حيث أن الحضارة والتراث ينسب إلى الإنسان التي أبدعها ويتميز بها، وهو الأمر الذي ينطبق على المغاربة الذين بنو هذا الصرح المعماري، ما يؤمد انتمائه للإنسان المغربي وللمغرب وليس لجهة أخرى.

وفي نفس السياق كتب الباحث الصحراوي محمد سالم عبد الفتاح تدوينة رد فيها على منشور موقع قناة الجزيرة، وعدد فيها كثير من المآثر العمرانية في مدينة تلمسان الجزائرية والتي بناها سلاطين وملوك الدول المتعاقبة على حكم المغرب، من جوامع وقلاع، شبيهة إلى حد كبير بالمعمار المغربي ولا يشابه باقي المدن الجزائزية.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات سرقة التراث المغربي طفت على السطح في السنين والأشهر الأخيرة، من طرف دول عربية بالمشرق ودول جارة للمغرب، تهدف إلى سلب المغرب كثير من جوانبه الحضارية والتاريخية المشرقة ونسبتها زورا إلى مناطق ودول أخرى، يعوزها التاريخ والحضارة، ما خدى بالجهات الرسمية المغربية وفي مقدمتها وزارة الثقافة للتحرك لحماية تاريخ وتراث وحضارة المغزب العريقة.

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