مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف
الصورة من الأرشيف

نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

2022-04-25 / 18:37
24
هبة بريس _ الرباط

نقلا عن صحيفة “إيل كونفدينسيال” El Confidencial الإسبانية ؛ يعمل النظام الجزائري للجبهة ، على تمويل مرتزقة الجبهة باموال طائلة .

الصحيفة الإسبانية، أوردت أن الحكومة الجزائرية تحول حوالي مليار و300 مليون دولار من ميزانيتها سنويا إلى مؤسسات جبهة البوليساريو.

وأوضحت الصحيفة، أن المنح المالية الممنوحة للجبهة، تتطور مع مرور الزمن، وأن الهدف منها ليس دعم المحتجزين في المخيمات، بل لمساعدة وتمويل قيادة الجبهة للحصول على اعتراف دولي والتشويش على المغرب.

وقالت الصحيفة أن الأموال التي تمنحها الجزائر ليس للروح النبيلة لعصابة الجنرالات الجزائريين ودعم حرية الشعوب، بل حقدا على المغرب وبحثا على خلق البلبلة إقليميا.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
16

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “شبيبة الأحرار” تحذر من الحملات المصطنعة المشوشة على عمل الحكومة

“شبيبة الأحرار” تحذر من الحملات المصطنعة المشوشة على عمل…

2022-04-26 / 15:05
Photo of أخنوش يعبر عن ثقته في كفاءات وطاقات “شبيبة الحزب”

أخنوش يعبر عن ثقته في كفاءات وطاقات “شبيبة الحزب”

2022-04-26 / 15:00
Photo of بايتاس: “تقرر بناء 11 سجن جديد لتجاوز مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية”

بايتاس: “تقرر بناء 11 سجن جديد لتجاوز مشكل الاكتظاظ…

2022-04-26 / 13:36
Photo of الحكومة تتدارس تخفيض عدد الأيام المصرح بها للحصول على المعاش

الحكومة تتدارس تخفيض عدد الأيام المصرح بها للحصول على…

2022-04-26 / 12:22
Photo of الميراوي: “القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية لا يمكن أن تستوعب كل الطلبة العائدين”

الميراوي: “القدرة الاستيعابية للكليات الوطنية لا يمكن أن تستوعب…

2022-04-26 / 11:49
Photo of صحيفة إيطالية: النساء والأطفال يعيشون في ظروف مزرية بتندوف

صحيفة إيطالية: النساء والأطفال يعيشون في ظروف مزرية بتندوف

2022-04-26 / 10:37
Photo of المغرب يجدد التأكيد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب مقاربة السلم والأمن والتنمية

المغرب يجدد التأكيد على ضرورة وضع قضايا الشباب في…

2022-04-26 / 10:19
Photo of مجلس الأمن.. تسليط الضوء على دور لجنة القدس برئاسة الملك

مجلس الأمن.. تسليط الضوء على دور لجنة القدس برئاسة…

2022-04-26 / 09:14
Photo of الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن

الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن

2022-04-25 / 21:23
Photo of مجلس المستشارين.. المصادقة على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية

مجلس المستشارين.. المصادقة على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية

2022-04-25 / 20:03

‫24 تعليقات

  1. “فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ”
    صدق الله العظيم .

  4. كل الشوك يا المهلوك
    فلوس المازوط داهم زعطوط
    نعود بالله من شر ما ابتلاهم.
    والحمد لله الذي عفانا من شر ما ابتلاهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق