مخيمات “البوليساريو” أرض خصبة للتطرف
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نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

2022-04-25 / 18:37
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هبة بريس _ الرباط

نقلا عن صحيفة “إيل كونفدينسيال” El Confidencial الإسبانية ؛ يعمل النظام الجزائري للجبهة ، على تمويل مرتزقة الجبهة باموال طائلة .

الصحيفة الإسبانية، أوردت أن الحكومة الجزائرية تحول حوالي مليار و300 مليون دولار من ميزانيتها سنويا إلى مؤسسات جبهة البوليساريو.

وأوضحت الصحيفة، أن المنح المالية الممنوحة للجبهة، تتطور مع مرور الزمن، وأن الهدف منها ليس دعم المحتجزين في المخيمات، بل لمساعدة وتمويل قيادة الجبهة للحصول على اعتراف دولي والتشويش على المغرب.

وقالت الصحيفة أن الأموال التي تمنحها الجزائر ليس للروح النبيلة لعصابة الجنرالات الجزائريين ودعم حرية الشعوب، بل حقدا على المغرب وبحثا على خلق البلبلة إقليميا.

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‫11 تعليقات

  2. هاذا دليل على ان الجزائر منشغلة بالمغرب وبارض ليس بارضها وتاركة موطنها الحقيقي ينحدر للهاوية

  6. مزيان خليهم يخسروا المغرب في صحرائه بثرواتها وسمكها وفسفاطها يستغل خيرات بلاده ويصدر الى الخارج والجزائر تخسر على الفراغ

  7. وااا الكابرانات راه خاصكوم تفهمو بللي المغاربة ما يفرطوش فالصحراء المغربية الحبيبة مهما كان الثمن والله وتطلعو للمريخ انتم و بوليخايو ديالكم لصورتو من مرانا غي العذاب و الدمار و الخراب لبلادكم و الازدهار و التقدم لبلادنا العزيزة

  8. الدونكيشوطيون يصبون الماء على رمال تندوف ويعتقدون انها ستنبث لهم زرعا ……….هل يستوي الاعمى والبصير،؟

  9. هاداك شأن جزائري داخلي….النظام الجزائري يصرف على معشوقته بسخاء دون علم ابنائه…دائما ما تكون العشيقة مدلعة

  10. تبون والحمامرة وشنقريحة بل الحكومة بكاملة حكومة البوليزاريو الحقيقية اما الشعب الجزائري فهو محتجز من طرف المرتزقة لا غير

  11. حسبنا قوله جل جلاله في محكم تنزيله “يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين”
    يا شعب المليون شهيد !
    تعيشون عيشة ضنكا رغم الارتفاع الصاروخ لمن البترول و الغاز و التي تصب في حسابات الكابرانات و تبدر يمينا و شمالا…فمتى ستنتفضون ضد هذا السرطان الخبيث المستشري في بلدكم؟؟؟
    إن لم تنتفضوا فما علينا إلا وضع علامة استفهام على أسطوانة “المليون شهيد”

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