نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

هبة بريس _ الرباط

نقلا عن صحيفة “إيل كونفدينسيال” El Confidencial الإسبانية ؛ يعمل النظام الجزائري للجبهة ، على تمويل مرتزقة الجبهة باموال طائلة .

الصحيفة الإسبانية، أوردت أن الحكومة الجزائرية تحول حوالي مليار و300 مليون دولار من ميزانيتها سنويا إلى مؤسسات جبهة البوليساريو.

وأوضحت الصحيفة، أن المنح المالية الممنوحة للجبهة، تتطور مع مرور الزمن، وأن الهدف منها ليس دعم المحتجزين في المخيمات، بل لمساعدة وتمويل قيادة الجبهة للحصول على اعتراف دولي والتشويش على المغرب.

وقالت الصحيفة أن الأموال التي تمنحها الجزائر ليس للروح النبيلة لعصابة الجنرالات الجزائريين ودعم حرية الشعوب، بل حقدا على المغرب وبحثا على خلق البلبلة إقليميا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0