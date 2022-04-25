برلماني لوزير النقل ..”PCR” تثقل كاهل الجالية والوزير : سنحل المشكلة
قارب برلماني بمجلس النواب موضوع يتعلق بالإدلاء بتحليلة “pcr”بخصوص المسافرين عبر الجو .
وتحدث الاخير عن التكلفة الباهضة لـ”pcr” التي تم فرضها على الجالية المغربية بالخارج، مشيرا أن هذا القرار فرضته الوزارة الوصية وليس الشركات الأوربية
كما نبه إلى أن أسرا اكتووا بنار هذه التكلفة الإضافية خصوصا من لديه أكثر من إبن، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاسر أيضا.
وتساءل النائب البرلماني: هل هكذا نشجع السياحة في المغرب؟ مشيرا إلى أن هناك دول أخرى تنافس المغرب بسبب اعتمادهم على جواز التلقيح، كما شدد على أن الجالية المغربية بالمهجر، تنتظر من وزير النقل واللوجستيك الكثير لتيسير الأمور
و في رده على سؤال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين بمجلس النواب قال وزير التقل :”ليست وزارتنا من اتخذت هذا القرار، فهو قرار حكومي، لكننا سنعمل جاهدين من أجل حل هذه المشكلة”.
9 تعليقات
كرهتو للمواطن فبلادو لاحولة ولا قوة الا بالله
مبقيناش باغيين نجيو للمغريب كاع
خففو على الجالية يدخلو يشوفو عائلاتهوم
dainakoum alah achfara
تايقلبو غير فين ينتفو ويرشو المواطن
زرت بلدي الحبيب مضطرا لزيارة جدتي على فراش الموت، لو لا هذا الطارئة لما رأوا لون جواز السفر، لكن داود عمرو يعاود، بدا واضحا ماهي قيمة مغاربة المهجر مصدر للعملية الصعبة فحسب، الغبي من يستسثمر شقا السنين.
Main reason I’m not stepping foot there is because of that . Totally baseless
هل يعقل ان يضطر مواطن مقيم في المغرب عندما يسافر في مهمة الى الخارج لاربعة ايام ان يدلي بPCR تحليل 48 ساعة قبل عودته الى وطنه والا سيمنع من ركوب الطائرة؟؟
لقد عانيت من هذا القرار الجائر وغير المبرر مرتين في ظرف شهرين.
ارحمونا من هذه التدابير التعسفية.
44 الف سائح فرنسي غير مهجته من المغرب هذا السجاره الى اسبانيا بسبب PCR , وهذا خبر صحيح ،كما انني دخلت المغرب من خلال مطار محمد الخامس يوم 22.04.2022 وكان الاستقبال سيء جدا جدا ،حتى ان هناك مجموعة من الفتياة لتوجيه الوافدين لم ارى في حياتي اقبح من تصرفاتهم بينهم و بين اداب الحوار بين الخير و الشر ،يتعاملون مع الكل كنهم مساجين وكلهم وقاحة وقلة ادب
اما الشرطة فهناك ثلاث مكاتب مفتوحة و يشتغلون باقل مجهود، عكس كل دول العالم