برلماني لوزير النقل ..”PCR” تثقل كاهل الجالية والوزير : سنحل المشكلة

هبة بريس _ الرباط

قارب برلماني بمجلس النواب موضوع يتعلق بالإدلاء بتحليلة “pcr”بخصوص المسافرين عبر الجو .

وتحدث الاخير عن التكلفة الباهضة لـ”pcr” التي تم فرضها على الجالية المغربية بالخارج، مشيرا أن هذا القرار فرضته الوزارة الوصية وليس الشركات الأوربية

كما نبه إلى أن أسرا اكتووا بنار هذه التكلفة الإضافية خصوصا من لديه أكثر من إبن، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاسر أيضا.

وتساءل النائب البرلماني: هل هكذا نشجع السياحة في المغرب؟ مشيرا إلى أن هناك دول أخرى تنافس المغرب بسبب اعتمادهم على جواز التلقيح، كما شدد على أن الجالية المغربية بالمهجر، تنتظر من وزير النقل واللوجستيك الكثير لتيسير الأمور

و في رده على سؤال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين بمجلس النواب قال وزير التقل :”ليست وزارتنا من اتخذت هذا القرار، فهو قرار حكومي، لكننا سنعمل جاهدين من أجل حل هذه المشكلة”.

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