الرئيس الجزائري

وزير خارجية إسبانيا ردا على الجزائر : لن أؤجج خلافات عقيمة

2022-04-25 / 17:55
2
هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني إنه “لا يريد تأجيج خلافات عقيمة” مع الجزائر ردا على المواقف المتشنجة التي تبنتها هذه الأخيرة، بعد الموقف الإسباني الأخير المعبر عنه حول قضية الصحراء المغربية

وكانت إسبانيا أعلنت أخيرا، عن أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، هو الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية نزاع الصحراء.

وقال خوسيه مانويل الباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو “لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقد جاء ذلك ردا على تصريحات، الرئيس الجزائري، في نهاية الأسبوع، حيث انتقد الموقف الإسباني الأخير

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن

الجزائر تعترض على الدعم الدولي لفلسطين في مجلس الأمن

2022-04-25 / 21:23
Photo of مجلس المستشارين.. المصادقة على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية

مجلس المستشارين.. المصادقة على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية

2022-04-25 / 20:03
Photo of نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

نظام الجزائر يمنح مرتزقة البوليساريو مليار و300 مليون دولار

2022-04-25 / 18:37
Photo of صحيفة إسبانية: “وزراء السيادة الإسبان سيحلون بالمغرب مباشرة بعد عيد الفطر”

صحيفة إسبانية: “وزراء السيادة الإسبان سيحلون بالمغرب مباشرة بعد…

2022-04-25 / 16:53
Photo of وزير النقل: “دراسات TGV البيضاء أكادير مرورا بمراكش جاهزة و نبحث طرق التمويل”

وزير النقل: “دراسات TGV البيضاء أكادير مرورا بمراكش جاهزة…

2022-04-25 / 16:19
Photo of القضية الفلسطينية.. “التعاون الإسلامي” تؤكد على مركزية دور لجنة القدس

القضية الفلسطينية.. “التعاون الإسلامي” تؤكد على مركزية دور لجنة…

2022-04-25 / 16:09
Photo of وزير النقل: “سيارات إم روج ديال الدولة لن تستفيد من دعم المحروقات”

وزير النقل: “سيارات إم روج ديال الدولة لن تستفيد…

2022-04-25 / 15:28
Photo of الصحراء المغربية.. الخارجية الإسبانية ترد على “تبون”: “مدريد اتخذت قرارًا سياديًا”

الصحراء المغربية.. الخارجية الإسبانية ترد على “تبون”: “مدريد اتخذت…

2022-04-25 / 15:05
Photo of الملك يهنئ ماكرون: “متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم”

الملك يهنئ ماكرون: “متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة…

2022-04-25 / 14:34
Photo of محمد عبد الجليل: “لي بغا يدير شركة ديال طاكسيات راه خاصنا نشجعوه”

محمد عبد الجليل: “لي بغا يدير شركة ديال طاكسيات…

2022-04-25 / 14:10

‫2 تعليقات

  1. رد إسباني وجيه على حاشاكم الجزائري .
    هل أفراد العصابة مسلمون موتون ؟
    عندي اليقين أنهم ليسوا كذلك .تصومون وتصلون بدون نية وتسكرون وتكنون البغض والكراهية لشعب يحترم نفسه ويحرس على حسن الجوار كما أوصى بذلك الله تعالى في محكم آياته وكما حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .ٱتقوا في أنفسكم واعلموا أنكم إليه ترجعون

  2. لا اجد ما أعلق عليه سوا نحن في صحراءنا الى ان يرت الله الأرض وما عليها الله يحفظ مملكتنا الشريفة المغربية العضيمة بااوليااها الصالحين وحفظ ملكنا المحبوب سيدي محمد السادس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق