وزير خارجية إسبانيا ردا على الجزائر : لن أؤجج خلافات عقيمة

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني إنه “لا يريد تأجيج خلافات عقيمة” مع الجزائر ردا على المواقف المتشنجة التي تبنتها هذه الأخيرة، بعد الموقف الإسباني الأخير المعبر عنه حول قضية الصحراء المغربية

وكانت إسبانيا أعلنت أخيرا، عن أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، هو الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية نزاع الصحراء.

وقال خوسيه مانويل الباريس عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو “لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقد جاء ذلك ردا على تصريحات، الرئيس الجزائري، في نهاية الأسبوع، حيث انتقد الموقف الإسباني الأخير

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