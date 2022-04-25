واقعة تبادل اللكمات داخل مجلس سطات.. المحكمة تقول كلمتها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

متل صباح اليوم الاثنين على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، عضوين من أعضاء المجلس البلدي للمدينة على خلفية ماباتت تعرف بواقعة تبادل اللكمات داخل دورة المجلس التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت ردود افعال متباينة بين مندد ومستنكر.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإنه تم الافراج عنهما بأداءهما كفالتين ماليتين 5000 درهم للأول، و2000 درهم للثاني، ومتابعتهما في حالة سراح وتحديد جلسة 6 يونيو 2022 بتهمة تبادل العنف واهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم، لكل واحد منهما، مع إضافة تهمة تعييب أشياء ذات مصلحة عامة بالنسبة للأول.

هذا وكانت مدينة قد استفاقت في وقت سابق على تداعيات واقعة ” دورة المجلس الجماعي المنتخب ديمقراطيا”، بعد أن انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق بالصوت والصورة لمجريات الأحداث حيث اللكمات وتبادل الاتهامات، حول موضوع نقطة من نقط جدول الأعمال الذي يجهل العديد من مواطني المدينة وبعض المنابر الاعلامية مضمونها وفحواها.

الواقعة التي فتحت شهية المنتقذين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين اجمعوا على مدينة سطات في حاجة لبرامج طموحة تلبي انتظارات شريحة واسعة من الشباب العاطلين عن العمل، وليس لحلبة للصراع والصراخ والشتم والسب وتبادل اللكمات.

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