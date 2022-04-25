تصنيف: جامعة محمد الخامس تحتل المرتبة الأولى مغاربيا

2022-04-25 / 15:50
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هبة بريس

احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة الأولى على المستوى المغاربي في التصنيف السنوي لأفضل الجامعات العالمية، الصادر عن مركز التصنيف العالمي للجامعات (CWUR)، والذي كشف عن نتائجه اليوم الإثنين.
وأبرزت جامعة محمد الخامس، في بلاغ لها، أن نسخة 2022-2023 الخاصة بـ »القائمة العالمية 2000″، التي أعدها مركز التصنيف العالمي للجامعات، قد صنفت أفضل 2000 جامعة من إجمالي 19788 مؤسسة جامعية عبر العالم، مضيفة أن الجامعة احتلت، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول على المستويين الوطني والمغاربي.

وأضاف البلاغ أن جامعة محمد الخامس بالرباط احتلت المرتبة 11 على الصعيدين العربي والإفريقي، والمرتبة 950 على المستوى العالمي بالنسبة لنسخة 2022-2023، لافتا إلى أنها تحتل قائمة أفضل 4.9 في المائة من جامعات في العالم.

ويعتمد التصنيف الدولي على أربعة مؤشرات رئيسية، وهي جودة البحث (40 في المائة)، وجودة التكوين (25 في المائة)، وعدد المتخرجين الذين يشغلون مناصب مهمة في الشركات الكبرى (25 في المائة)، وعدد الأساتذة الحاصلين على درجات أكاديمية دولية (10 في المائة).

وخلص المصدر ذاته إلى أن البيانات المستخدمة لمؤشر البحث تستخرج من قاعدة البيانات العلمية الدولية » Web of Science » وذلك لعدد وجودة المنشورات والاستشهادات وجودة المجلات على مدار السنوات العشر الماضية.

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