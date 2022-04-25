أكادير: حجز 23 ساطور موجه للحرم الجامعي واعتقال طالبين
اعتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الاثنين 25 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق سيارة أجرة وطالبين بجامعة ابن زهر، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، حسب مصادر هبة بريس، فقد مكنت أبحاث الشرطة القضائية من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم بداخله 23 ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية.
وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى أن هذه السواطير المحجوزة تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة، وأنها كانت موجهة إلى داخل الحي الجامعي بغرض استعمالها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.
وقد تم إخضاع الأشخاص الثلاثة الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها.
18 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل نحن دولة إسلامية بل دولة إرهابية؟؟؟؟
تشكراتنا إلى فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة والولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل القبض هؤلاء الإرهابيين …
لم نشاهد في حياتنا هذه المصائب والارهاب التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. أبناؤنا في خطر ان لم يقوم السيد الحموشي بكثرة الأمن والمراقبة المستمرة بالكاميرات من أجل حماية المؤسسات الجامعية…
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالابحاث والتحريات عن مصدر تلك السواطير وكيف تم صنعها مع القبض على الشخص الذي قام بصنعها إلى الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية…
يجب أن يستثمر البحث الدقيق لملامسة هذه الجرائم في حق المسؤولين داخل الحي الجامعي بمدينة أكادير وتسليمهم إلى العدالة من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف بالمغرب ولاسيما في الجامعات..
ماهذا الذي نسمعه ونراه في دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا ؛ حتي شكل هذه السواطير مرعبة ومفخيفة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم كل من ساهم في عملية الإرهاب والتطرف بأي شكل من الأشكال…
أنا لحد الآن لم أصدق ماذا أرى!!!! هؤلاء الاشخاص يجب تاديبهم ومحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
أصبحنا نعيش في الخوف والرعب ولا نجد تفسيرا كاملا لهذه الجرائم التي كثرت بكثرة وخاصة في المدن الكبرى …هل هذا راجع إلى قلة الأمن والأمان أم ماذا؟؟؟؟؟؟ أسئلة تحير العقول؟؟؟؟
يجب اخضاع الأشخاص التلاثة الموقوفين للبحث القضائي مع تنسيق النيابة العامة للتحقيق والكشف عن ملامسة هذه الأفعال الإجرامية مع الخلفيات وصناعة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة التي تشكل خطر على أبنائنا وبناتنا داخل الحي الجامعي بمدينة أكادير….
كيف استطاعوا إدخال هذه السواطير حتى إسمها مخيف الى الحي الجامعي بمدينة أكادير ؟؟؟ أليس هناك مراقبة بالكاميرات او الأمن أمام باب الحي؟؟؟؟
لطفنا بك يآرب نحن في شهر رمضان المبارك شهر الغفران والتسامح والاخوة ونسمع مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق بناتنا وابنائنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
اللهم اهدي شبابنا إلى الطريق المستقيم وملأ قلبهم بالايمان والفكر والعمل الصالح وابعد عنهم طريق الشيطان إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
نرفع التحية والتقدير لكل من ساهم في الأبحاث القضائية لهذا العملية الإجرامية التي كانت ستستهدف الحي الجامعي بمدينة أكادير لولا عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة والولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير لتدخلها وتم توقيفهم لكانت ستقع كارثة كبرى لايحمد عقباها…
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية ان يتم فوراً اعتقالهم ومحاكمتهم باقصى سرعة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم..
مثل هؤلاء الأشخاص الإرهابيين الذين يريدون زعزعة الاستقرار الوطني المغربي لا ترحموهم ولا تأخذ فيهم لا رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل..يجب تطبيق العدالة عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة وهذا هو جزاؤهم…
أليس لديهم رحمة في قلوبهم؟؟؟ حتى يقومون بتنفيذ هذه الجريمة بهذا السلاح الابيض والفتاك هل نحن في بلد الاجرام ام ماذا؟؟؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
لقد أصبحنا أضحوكة العالم بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية وبهذه الأفعال ستقوم أسر الأبناء الموجودين في الحي الجامعي بمغادرتهم الى بلادهم وعدم متابعة دراستهم الجامعية بالمغرب خوفا على سلامة ابنائهم الطلبة والطالبات….
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم إنهم يرهبون بناتنا وابنائنا مما يجعلهم مغادرة الحي الجامعي ؛ ولهذا نطالب نحن كأباء وامهات رافضين تماما هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق بناتنا وابنائنا والتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال مع تشديد الإجراءات الأمنية اللازمة ومراقبة المستمرة بالكاميرات حتى نحاربهم…