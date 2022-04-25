هل تزوج بطل “لمكتوب”؟..أيوب كريطع يكشف حقيقة الفيديو المتداول

نجلاء مزيان - هبة بريس

نفى بطل المسلسل الدرامي” لمكتوب” أيوب كريطع عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، -نفى- خبر زواجه.

و ردا على الإشاعات التي راجت بمنصات التواصل الاجتماعي حول دخوله القفص الذهبي برمضان الحالي، قال كريطع:”الفيدو المتداول حاليا هو قديم و يتعلق بجلسة تصوير و أنا متزوجتش”.

و أعرب ذات المتحدث عن استغرابه من التفاعل الذي حظي به مقطع فيديو جلسة التصوير، و إعادة نشره تزامنا و عرض مسلسل “لمكتوب”.

و الجدير بالذكر أن الفنان أيوب كريطع شارك في المسلسل الرمضاني “لمكتوب” رفقة دنيا بوطازوت، أمين الناجي، مريم الزعيمي، سلوى زرهان، رفيق بوبكر، سكينة درابيل، هند بن اجبارة.

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