“فيلم قصير” يشجع على تعاطي المخدرات يجر شخصين للاعتقال باولاد تايمة

2022-04-25 / 14:36
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، يوم أمس الأحد 24 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و31 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحريض على استهلاك المخدرات ونشر محتويات رقمية مخلة بالنظام العام وإعطاء القدوة السيئة.

وكانت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وسيدة وهما يجسدان دور خطيبين في مشهد يحرض على حيازة واستهلاك المخدرات.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المتورطين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية وتصويرها ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم توقيفهم يوم أمس الأحد.

وقد تم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع بقية الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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