وزير النقل: “دراسات TGV البيضاء أكادير مرورا بمراكش جاهزة و نبحث طرق التمويل”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الدراسات الأولية لمشروع القطار الفائق السرعة “تي جي في” الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير مرورا بمراكش باتت جاهزة.

و أوضح عبد الجليل في معرض إجابته عن سؤال برلماني بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع خطة عمل لتوسيع شبكة خطوط السكك الحديدية في المغرب لربط أكثر من أربعين مدينة بالقطار.

و أضاف وزير النقل و اللوجيستيك بأن مشروع القطار الفائق السرعة بين الدار البيضاء و أكادير يتطلب ميزانية كبيرة تقدر بحوالي 75 مليار درهم، و هو ما يجعل مثل هاته المشاريع تندرج في إطار المشاريع الكبرى المهيكلة.

و لم يحسم الوزير السالف الذكر في تفاصيل الشروع في إنجاز المشروع، مكتفيا بالتأكيد على أنه يتم حاليا البحث عن حلول مبتكرة لتمويل المشروع.

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