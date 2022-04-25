وزير النقل: “أصحاب المأذونيات لم يستفيدوا من دعم المحروقات”

2022-04-25 / 13:26
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن دعم المحروقات لم يوجه لأصحاب المأذونيات.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن 3 طبقات في سيارات الأجرة وهم “صاحب المأذونية وصاحب سيارة الأجرة والسائق”.

وأضاف الوزير أن الشحص المستفيد من الدعم هو صاحب السيارة “مستغلي سيارة الأجرة”، لأن الوزارة تتوفر على معلومات تخص صاحب السيارة في نظامها المعلوماتي وتجهل العلاقة بين صاحب السيارة والسائق “ممكن يكون السائق كيخدم نهار اه ونهار لا مع شي حد آخر فالسيارة”.

وأضاف الوزير أن صاحب السيارة يقرر فيما بعد تقسيم الدعم مع السائق، لافتا الى أن السائقين لهم الحق في التوجه للعمال والقياد في حالة عدم توصلهم بجزء من الدعم الذي استفاد منه صاحب السيارة.

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