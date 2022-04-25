محمد عبد الجليل: “لي بغا يدير شركة ديال طاكسيات راه خاصنا نشجعوه”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص استحواذ جهات ما على عقود عدد من المأذونيات يحيل على نقاش مهم و هو تأسيس الشركات.

و قال وزير النقل و اللوجيستيك بأن القانون المغربي يسمح للأشخاص الذاتيين و المعنويين بحرية تأسيس شركات بما فيها الشركات التي تختص في تنظيم قطاع سيارات الأجرة.

و أضاف عبد الجليل في معرض جوابه على سؤال برلماني بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بأن تنظيم سيارات الأجرة في شركة أمر محمود، قائلا: “مزيان ناس يديرو شركات ديال طاكسيات، القانون مكيمنعش هادشي”.

و زاد قائلا: “ايلا شي واحد كرا عقود استغلال حتال خمسين سيارة أجرة و دار شركة وفق القانون فين كاين المشكل، هادشي كاين في أغلب الدول، و بالعكس خاصنا نشجعو شي حد ايلا بغا يدير شركة هكذا و مهيكلة و قانونية”.

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