محمد عبد الجليل: “لي بغا يدير شركة ديال طاكسيات راه خاصنا نشجعوه”

2022-04-25 / 14:10
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص استحواذ جهات ما على عقود عدد من المأذونيات يحيل على نقاش مهم و هو تأسيس الشركات.

و قال وزير النقل و اللوجيستيك بأن القانون المغربي يسمح للأشخاص الذاتيين و المعنويين بحرية تأسيس شركات بما فيها الشركات التي تختص في تنظيم قطاع سيارات الأجرة.

و أضاف عبد الجليل في معرض جوابه على سؤال برلماني بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بأن تنظيم سيارات الأجرة في شركة أمر محمود، قائلا: “مزيان ناس يديرو شركات ديال طاكسيات، القانون مكيمنعش هادشي”.

و زاد قائلا: “ايلا شي واحد كرا عقود استغلال حتال خمسين سيارة أجرة و دار شركة وفق القانون فين كاين المشكل، هادشي كاين في أغلب الدول، و بالعكس خاصنا نشجعو شي حد ايلا بغا يدير شركة هكذا و مهيكلة و قانونية”.

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‫2 تعليقات

  1. نتمنى من الله عز وجل ان تكون الصلاحيه لمن يريد ان يكون شركه الطاكسي لان الذين يملكون كريما الطاكسي لا يستحقونها لذا هذا المقترح الذي اقترح وزير النقل جيد جدا ستكون فرص وظيفية وكذلك النمو الاقتصادي والاجتماعي في شراء سيارات جديده وتكون هناك مراقبه عامه ان لا تتعدى السيارات خمس سنوات سيصبح رواج ونمط العيش في احسن الاحوال الله الموفق و المستعان

  2. على من يريد تاسيس شركة للنقل الحضري او عبر المدن(الطاكسيات)ان يكتري الماذونيات مباشرة من الدولة

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