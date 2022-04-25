قريبا…ديو غنائي يجمع كل من حاتم عمور و زياد برجي

نجلاء مزيان - هبة بريس

يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لدخول تجربة فنية جديدة تخص عمل فني مشترك يجمعه بالفنان اللبناني زياد برجي.

العمل هو عبارة عن ديو غنائي باللهجة المغربية واللبنانية، و هو من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري، ألحان زياد برجي، و توزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير الفيديو كليب بين المغرب ولبنان.

و تقاسم عمور مؤخرا مع متابعيه على إنستغرام، صورة له على مائدة الإفطار بمنزل زياد برجي رفقة عائلته الصغيرة، معلقا عليها: “شو حلو الإفطار معك يا زياد شو حلو وشكرا للمدام على الإبداع ” فيما علق عليه زياد ” شرفت بيتك انت يلي قلبك حلو مثل شغلك ” .

و الجدير بالذكر أن حاتم عمور بصدد تحضير عمل فني جديد تحت عنوان “متبدلتش”، كما يحضر أيضا لجولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ماي القادم.

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