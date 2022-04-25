هجرة الكفاءات الطبية.. ايت الطالب: نعمل على تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالبعلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، ومن بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن هذه الإجراءات تتمثل في الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية الذي يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، وتحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها (قانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب)؛ ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها..

بالإضافة إلى تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع (التعويضات: عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية – نظام الترقيات – الحماية من الاعتداءات – التكوين المستمر، وكذا اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة والذي يهدف إلى تحسين وضعية الأطر الطّبية (509) – استفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة – الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة – دعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة – الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية).

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