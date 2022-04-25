منخرطو الرجاء يجمعون التوقيعات لإقالة الرئيس بعد انتكاسة الإقصاء القاري

هبة بريس - الدار البيضاء

ما تزال تداعيات الإقصاء أمام الأهلي المصري من ربع نهاية عصبة الأبطال الإفريقية ترخي بظلالها على مكونات الرجاء الرياضي و ذلك في ظل بروز أصوات من داخل النادي تطالب بالتغيير و بوقف ما أسمته العبث و المهازل التسييرية.

و في هذا الصدد، طالب عدد من منخرطي الرجاء الرياضي بضرورة توقيع عريضة للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب مسير جديد للفريق الأخضر عوض المكتب الذي يديره حاليا أنيس محفوظ.

و التأم شمل حوالي 40 منخرطا لحدود الساعة الذين عبروا عن امتعاضهم من طريقة تدبير مكتب محفوظ للنادي، محملينه مسؤولية اختيار مكتب مسير يعتبر من بين الأضعف في تاريخ النادي وفقهم.

و تضم لائحة المنخرطين الغاضبين عددا من الأسماء التي ترشحت في لوائح منافسة لمحفوظ في انتخابات الرجاء الأخيرة، و ذلك في ظل غضب و احتقان جماهيري كبير على المكتب الحالي.

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