صحيفة إسبانية: “وزراء السيادة الإسبان سيحلون بالمغرب مباشرة بعد عيد الفطر”

2022-04-25 / 16:53
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هبة بريس - الدار البيضاء

يتواصل التنسيق المغربي الإسباني على أعلى مستوى منذ إعلان استئناف العلاقات بين الرباط و مدريد و التي توجت بزيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب و لقائه بالملك محمد السادس.

و في هذا الصدد، أوضحت صحف إسبانيا أن كبار مسؤولي إسبانيا سيزورون المغرب في الأسبوع الأول من شهر ماي و يتعلق الأمر بوزراء السيادة في إسبانيا.

و أكدت ذات الصحف نسبة لمصادرها الخاصة أن وزراء الخارجية و الداخلية و الهجرة و مسؤولين ديبلوماسيين كبار في إسبانيا سيزورون المغرب مباشرة بعد عيد الفطر لمقابلة نظرائهم المغاربة.

و يبقى الهدف من هذا الاجتماع المرتقب، تضيف ذات الصحف، تنزيل اتفاق التعاون الذي أبرمه الملك محمد السادس والرئيس الإسباني بيدرو سانشيز، في 7 أبريل الجاري بالرباط.

هذا و أشارت المصادر ذاتها لكون وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيعود بعد ذلك للمغرب و بالضبط في 11 ماي لحضور الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي ستحتنضه مدينة مراكش.

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تعليق واحد

  1. صافي غادي تخرجوا على الكابرنات في الجزائر.الى سمعوا هذا الخبر.وسيزيد من عزلتهم

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