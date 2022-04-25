صحيفة إسبانية: “وزراء السيادة الإسبان سيحلون بالمغرب مباشرة بعد عيد الفطر”
يتواصل التنسيق المغربي الإسباني على أعلى مستوى منذ إعلان استئناف العلاقات بين الرباط و مدريد و التي توجت بزيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب و لقائه بالملك محمد السادس.
و في هذا الصدد، أوضحت صحف إسبانيا أن كبار مسؤولي إسبانيا سيزورون المغرب في الأسبوع الأول من شهر ماي و يتعلق الأمر بوزراء السيادة في إسبانيا.
و أكدت ذات الصحف نسبة لمصادرها الخاصة أن وزراء الخارجية و الداخلية و الهجرة و مسؤولين ديبلوماسيين كبار في إسبانيا سيزورون المغرب مباشرة بعد عيد الفطر لمقابلة نظرائهم المغاربة.
و يبقى الهدف من هذا الاجتماع المرتقب، تضيف ذات الصحف، تنزيل اتفاق التعاون الذي أبرمه الملك محمد السادس والرئيس الإسباني بيدرو سانشيز، في 7 أبريل الجاري بالرباط.
هذا و أشارت المصادر ذاتها لكون وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيعود بعد ذلك للمغرب و بالضبط في 11 ماي لحضور الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي ستحتنضه مدينة مراكش.
تعليق واحد
صافي غادي تخرجوا على الكابرنات في الجزائر.الى سمعوا هذا الخبر.وسيزيد من عزلتهم