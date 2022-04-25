فيدرالية اليسار تدعو الداخلية لتأجيل تمليك الأراضي السلالية للبث في النزاعات

هبة بريس - الدار البيضاء

ما يزال موضوع الأراضي السلالية يثير الكثير من الجدل خاصة في ظل النزاعات الكثيرة التي سجلت بعدد من مناطق المملكة، و هو الأمر الذي دفع فيدرالية اليسار لتوجيه مراسلة لوزارة الداخلية.

و أوضحت فيدرالية اليسار في السؤال الموجه لوزير الداخلية أنه يستوجب تأجيل تمليك الأراضي السلالية لحين البث في النزاعات قصد إنصاف النساء السلاليات اللواتي يتعرضن لممارسات غير قانونية.

و طالبت الفيدرالية من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني لوزير الداخلية بتحيين وحصر اللوائح علما أن عملية البث في النزاعات تسند لنواب الجماعات السلالية أي وكلاء الشياع الذين يفتقد أغلبهم للكفاءة المعرفية و القانونية المطلوبة.

و شددت النائبة البرلمانية اليسارية عن ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية لإجراءات عملية لانتقاء أناس أكفاء يدبرون عملية تمليك الأراضي السلالية ضمانا لحقوق عدد من المتضررين و في مقدمتهم النساء السلاليات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0