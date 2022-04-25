وصفه بالحمار .. حسن الفد يرد بطريقته الخاصة على إساءة المخرج أحمد بولان له

2022-04-25 / 11:25
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عمد الممثل المغربي حسن الفد، على الرد على إساءة المخرج المغربي أحمد بولان له عبر نشره منشور يتضمن درسا في قواعد اللغة الفرنسية.

و رد الكوميدي المغربي على المخرج بولان بعد نعته ب”الحمار” في إحدى التعاليق، عبر جرده جميع الأخطاء التي ارتكبها الاخير، مضيفا أنه كان على صواب عند رفضه العمل معه في فيلم جزيرة المعدنوس.

و تم تداول تدوينة “كبور” على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، حيت تفاعل معها العديد من النشطاء.

و الجدير بالذكر أن سبب الخلاف هو تعليق المخرج المغربي أحمد بولان على منشور زميله المخرج عبد السلام الكلاعي الذي جاء فيه :”لماذا فرضت الرقابة علي وقمت بحذف رأيي بخصوص داك الحمار ديال حسن الفد الذي يقوم بأشياء مقرفة”.

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