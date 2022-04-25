بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن العمومي بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش والجديدة، وجرف الملحة وتامسنا والمحمدية وخريبكة.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، شملت تسعة مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين سبعة رؤساء الدوائر الشرطة بمدن الجديدة ومراكش وتامسنا وخريبكة والدار البيضاء، علاوة على وضع إطارين أمنيين على رأس كل من الهيئة الحضرية بمدينة جرف الملحة وفرقة الخيالة بمدينة المحمدية.

وتندرج هذه التعيينات في سياق ترسيخ ديناميكية الرفع من ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر التداول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لأطر تتوفر على كفاءات أمنية عالية، قادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال تجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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