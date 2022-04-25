عبد اللطيف الحموشي

بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2022-04-25 / 10:15
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن العمومي بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش والجديدة، وجرف الملحة وتامسنا والمحمدية وخريبكة.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، شملت تسعة مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين سبعة رؤساء الدوائر الشرطة بمدن الجديدة ومراكش وتامسنا وخريبكة والدار البيضاء، علاوة على وضع إطارين أمنيين على رأس كل من الهيئة الحضرية بمدينة جرف الملحة وفرقة الخيالة بمدينة المحمدية.

وتندرج هذه التعيينات في سياق ترسيخ ديناميكية الرفع من ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر التداول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لأطر تتوفر على كفاءات أمنية عالية، قادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال تجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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‫21 تعليقات

  1. تحية وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي وبالاخص إلى السيد الحموشي رجل حقاني ورجل أمن بامتياز يسهر على حماية الوطن ..

  2. نحن جد ماسة إلى هذه التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللامركزية للأمن الوطني في بعض المدن وهذا دليل على تكثير الأمن والأمان والاستقرار في المغرب…

  4. شكرآ للسيد الحموشي على المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة التي يقوم بها من أجل حماية الوطن من المجرمين والارهابين..

  5. بهذه التعينات من طرف السيد الحموشي نكون قد عززنا أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته فالف تحية وتقدير لهذا السيد الحموشي….

  6. إن قلة التراخي في الأمن الوطني المغربي في جل المدن الكبرى مما يؤدي إلى ارتكاب كثرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة الاجرام ..

  7. نتمنى هذه التعيينات أن تعم على صعيد المملكة وإن يكونوا لهم خبرة طويلة في الأمن الوطني …

  8. مسيرة حاشدة بالتطورات والانجازات تعود بالنفع على المواطنين من هذه التعيينات الجديدة التي قام بها السيد الحموشي رجل حقاني ورجل أمن بامتياز….

  9. نتمنى أن تكون المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة العامة للأمن الوطني بهذه التعينات من أجل حماية الوطن…

  10. شئ مشرف للمغرب بهذه التعينات الجديدة فنتمنى لهم مسيرة موفقة وشاملة النزاهة والمصداقية وعدم التهور والتهاون في مهامهم…

  12. خير الكلام ما قل و دل ( كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته … وهذا ما يجب فعله…)

  13. لا ننكر والحمدلله عرف المغرب قفزة كبيرة في الأمن الوطني المغربي تقريباً في جل المدن الكبرى التي يكثر فيها الاجرام.

  14. هناك من رجال الأمن الوطني لم يتم تعينهم على علم أنهم اشتغلوا في هذه المهنة مدة طويلة ولم يتم تعيينهم وهذا راجع إلى كلمة مغربية (باك صاحبي) لهذا نطالب من السيد الحموشي ان ينظر إلى هؤلاء رجال الأمن الوطني الذي ذهب مجهودهم هباءا منثورا….

  15. هذه التعيينات الجديدة ستعطي مفعولها للنهوض بالامن الوطني المغربي ودينامية فريدة من نوعها ونتمنى لهم التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء..

  17. كل من تعين في منصبه يجب على السيد الحموشي ان يستمر رجل الأمن الوطني في منصبه حتى ان يصل إلى التقاعد وليس بتعينه كل أربعة سسنوات في مدينة أخرى ويترك ابناؤه وزوجته هناك …

  18. أنا شرطي عادي امارس همنتي بكل نزاهة ولا امد يدي الى الرشوة ومع ذلك لم يتم تعيني ولا ترقيتي لازالت اتقضى أجرة بسيطة لا تكفيني لمعيشتي الشهرية. هل هذا عدل…

  19. يجب ان تكون تعينات جدرية في كل المدن الكبرى المغربية حتى يستفيد منها رجال الأمن الوطني.

  20. تعين شرطيين في مناصب جد شئ مشرف للأمن الوطني المغربي سيعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها وإن يكونوا يستحقون هذه المناصب بكل روح وطنية شاملة الأمانة المهنية..

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