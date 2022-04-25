توقيف الحكم الجزائري صاحب فضيحة ال VAR في مباراة الاهلي والرجاء
قررت لجنة الحكام بالكاف ، توقيف الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد “فار” خلال مباراتي الأهلي المصري والرجاء الرياضي في دوري الأبطال وإبعاده عن باقي المباريات المقبلة في المسابقتين الافريقيتين بسبب مستواه التقني، و أخطائه المؤثرة.
وقد قررت لجنة الحكام في الكاف، تغيير الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء أهلي طرابلس أمام الاتحاد الليبي، أمس الأحد في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بتأهل أهلي طرابلس بنتيجة هدف لصفر على حساب غريمه الاتحاد، و تم تعيين المغربي نور الدين الجعفري حكما رابعا مع الطاقم الجزائري بقيادة مصطفى غربال وتعيين الجزائري لحلو بن براهم في تقنية الفيديو المساعد، بدلا من مواطنه الدولي مهدي عبيد شارف.
وكان الرجاء الرياضي، قد تقدم باحتجاج رسمي عقب مباراته أمام أمام الأهلي في دوري الأبطال بالقاهرة، بعد تظليله للحكم من أجل احتسبت ضربة جزاء للأهلي، مستغلا موقعه في غرفة الفيديو ال VAR.
2 تعليقات
الا تلاحظون ان حديث المغاربة عن الاخوة الجزائرية اصبح كانه ضعف او خوف في ان كل جزائري جاءته الفرصة الا و يسيء للمغرب والمغاربة باركة علينا من هذا الكذب والنفاق يجب ان نرد بالمثل ونحن مستعدون للموت وراء ملكنا من اجل وطننا العزيز.الشر بالشر والبادي اظلم والخير بالخير والبادي اكرم.
الكابرنات اشربوا في قلوب الجزائريين المغرب.كما اشرب في قلوب بني اسرائيل العجل.لقد نجح الكابرنات في زرع الحقد والكراهية بين الشعبين الشقيقين للاسف.ولكنهم لا يحصدون الا العزلة والفقر وكثرة المصاءب.ما كا ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون.