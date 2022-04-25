بعد اعتقال رشيد الفايق.. منتصر شفيق رئيسا مؤقتا لجماعة أولاد الطيب بفاس

2022-04-25 / 10:03
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هبة بريس

عينت السلطات الولائية بجهة فاس ـ مكناس، رئيسا جديدا مؤقتا وبتكليف لجماعة أولاد الطيب بأحواز فاس، بعد مرور ما يقرب من شهر على اعتقال المنسق الإقليمي السابق لـ”الأحرار” والذي تجري متابعته بالمنسوب إليه ، إلى جانب 16 متابعا آخر، ضمنهم 7 في حالة اعتقال احتياطي.

وتم تكليف” منتصر شفيق ” كرئيس مؤقت للجماعة، في انتظار القرار الذي ستتخذه وزارة الداخلية في شأن الجماعة وفقا لمقتضيات قانون الجماعات المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن التكليف جرى وفق المقتضيات ذاتها، حيث إن القانون ينص على تعيين النائب الأول للرئيس في حالة غياب هذا الأخير لمدة شهر عن تدبير شؤون الجماعة.

وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيين النائب الثاني. و بما أن النائب الأول للرئيس يوجد بدوره في حالة اعتقال احتياطي بسبب نفس الملف، فإنه تم تكليف ” منتصر شفيق ” النائب الثاني للرئيس لتسيير جماعة ولا الطيب بفاس مؤقتا.

وكان شفيق في السابق ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. لكنه غادره ليلتحق بحزب الاستقلال، وبعده بحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن ترسو به سفينة الترحال في حزب التجمع الوطني للأحرار.

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