بسبب حساب وهمي…دنيا بوطازوت تهدد باللجوء إلى القضاء

نجلاء مزيان - هبة بريس

هددت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت باللجوء إلى القضاء بسبب حساب وهمي بموقع “انستقرام” يحمل إسمها و صورها و معلوماتها.

و نشرت بطلة “لمكتوب” منشور عبر ذات المنصة معلقة عليه :”احذر صاحب هاذ الكونط بالتلاعب بحسابي وبمعلومات شخصية….ماتخلينيش نتعامل معاك قانونيا”.

و يشار أنها ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الفنانة المغربية باللجوء إلى القضاء بسبب إنشاء حسابات تحمل إسمها بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و الجدير بالذكر أن دنيا بوطازوت تطل على جمهورها برمضان الحالي عبر المسلسل الدرامي الأكثر مشاهدة على القناة الثانية و كذا بموقع يوتيوب “لمكتوب”.

و يشارك في العمل كل من دنيا بوطازت، أمين الناجي، مريم الزعيمي، سلوى زرهان، ندى هداوي، سكينة درابيل، رفيق بوبكر و هند بن اجبارة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0